O nowych flagowych smartfonach Samsunga wiemy już prawie wszystko

Tak właściwie jeśli chodzi o sezon na odpowiednią ilość przecieki związane z najnowszymi flagowcami koreańskiego producenta rozpoczął się już jakiś czas temu. Jak tylko aktualna generacja pojawiła się na sklepowych półkach w internecie, a w szczególności branży technologicznej zaczęły wypływać pierwsze informacje na temat Samsunga Galaxy S24, i całe rodziny Galaxy S24. Dzisiaj na około miesiąc przed oficjalną premierą tak właściwie prócz polskiej ceny wiemy już prawie wszystko.

Po pierwsze nowy Galaxy Unpacked odbędzie się w okolicach połowy stycznia, co już oznacza, że na całą rodzinę Galaxy S24 poczekamy niespełna miesiąc. Druga sprawa to specyfikacja. Podstawowe modele według przeciekowych informacje będą wyposażone w układ Exynos, natomiast ten z dopiskiem Ultra już Snapdragona 8 Gen 3. Dodatkowo najmniejszy z modeli wyposażony zostanie w ekran o przekątnej 6,2 cala Full HD+ i ekranem Dynamic AMOLED 2X, więksi bracia otrzymają 6,7 cala i 6,8 cala, ale już pracujący z rozdzielczością QHD+. Otrzymamy również zróżnicowanie pod względem ilości pamięci operacyjnej RAM, podstawowy model to raptem 8 GB, gdy oznaczony plusem i dopiskiem Ultra to już 12 GB jednostki. Oczywiście różnic pomiędzy poszczególnymi modelami będzie więcej i chociażby również otrzymamy różne pojemności baterii zaczynając od 4000 mAh w Galaxy S24, skończywszy na 5000 mAh w Galaxy S24 Ultra.

Powiem szczerze, że jeśli chodzi o najnowsze modele od koreańskiego producenta nie wprowadzają większej rewolucji. To raczej lekko odświeżone modele, które na pierwszy rzut oka nie będą się w znaczący sposób różniły od swoich poprzedników. Jak w praktyce będą wyglądały poszczególnie modele okaże się oczywiście w momencie, gdy sample testowe trafią do redakcji i będziemy mogli przyjrzeć się im bliżej, ale cóż raczej rewolucji nie ma co się spodziewać. Dajcie znać czy czekacie na najnowsze smartfony od koreańskiego producenta.

Źródło: gsmarena.com