Kolejne nowości zmierzają do Android Auto

Powiem szczerze, że jeśli chodzi o Android Auto ostatnie kilka tygodni przynosi istny rollercoaster. Z jednej strony otrzymujemy całkiem sporo nowości, które różnie trafiały do użytkowników. Przede wszystkim w Polsce pojawiły się oznaczenia związane z ograniczeniami prędkości co moim zdaniem jest bardzo ważnym „ficzerem”, który zdecydowanie mi brakowało w Google Maps. Może kolejnym będzie lepsze oznaczenie odcinkowych pomiarów prędkości, bo tutaj jest to spory brak. Drugą z nowości zdecydowanie jest nowa kolorystyka wyglądu map. Czy jest to zmiana na lepsze? Po zrobieniu kilkuset kilometrów z nową wersją uznaje zmiany za dobre i wydaje się całość zauważalnie bardziej czytelna, choć trzeba się do niech chwilę przyzwyczaić. Z drugiej strony mamy całkiem sporo różnych problemów szczególnie technicznych, które w znacznym stopniu potrafią uprzykrzyć życie.

Jednak ostatnie wieści ze stajni amerykańskiego giganta z Mountain View wskazują, że kolejne ciekawe rozwiązanie pojawi się w mapach Google. Co to będzie? Widok 3D budynków, które są wokół nas na mapie. Na pierwszych screenach całość wygląda dosyć topornie, w sensie w większości wypadków to rozwiązanie w ogóle się nie przyda jeśli faktycznie będzie spadać czytelność głównego widoku map. Oczywiście podobnie jak w przypadku nowej kolorystyki bywa to w dużej mierze sprawa indywidualna, ale tutaj całość wydaje się po prostu zbędne. Nie wiem też jak całość będzie działała w kontekście płynności. Liczę, że mimo wszystko amerykański gigant z Mountain View całe rozwiązanie odpowiednio przygotuje i będzie całość dobrze się sprawować przy codziennym korzystaniu z Map Google.

Dajcie znać czy widok 3D map pojawił się na Waszych urządzeniach i jak się sprawuje w praktyce.

Źródło: gsmarena.com