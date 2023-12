Asus ROG Ally – test przenośnej konsoli

Od premiery Steam Decka minęło już nieco czasu. Po dużym zainteresowaniu ze strony użytkowników zakupem takiej przenośnej konsoli zaczęły się pojawiać na sklepowych półkach pierwsze odpowiedzi różnych producentów na Steam Decka. Jednym z nich jest właśnie Asus ROG Ally, który w Polsce jest dostępny już od dobrych kilku tygodni. Jak sprawuje się urządzenie w praktyce? Zapraszam do lektury pełnej recenzji urządzenia.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pudełko jak na urządzenie przenośnie jest całkiem spore. Jednak w środku prócz samej ładowarki i konsolki i oczywiście samej papierologii, nie znajdziemy nic więcej. W ramach testów dostałem jeszcze dodatkowo w zestawie testowym etui wraz ze specjalną stacją dokującą, która rozszerza nieco podstawowe możliwości konsoli.

W przypadku samej specyfikacji ciężko jest się do czegokolwiek przyczepić, sercem konsolki jest układ AMD Z1 Extreme z 16 GB pamięci RAM oraz 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Dodatkowo mamy ekran o przekątnej 7 cali, który działa z maksymalną rozdzielczością Full HD. Już te powyższe parametry w dużym stopniu powinny przybliżyć Wam fakt, że jest to urządzenie stworzone dla graczy. Zdecydowanie gracze będą mogli najwięcej wyciągnąć z tej konsoli przy codziennym korzystaniu. Poniżej znajdziecie pełną specyfikację Asus ROG Ally.

Jakość wykonanie oraz design

To co pierwsze przede wszystkim rzuca się w oczy w przypadku tego modelu to fakt, że mimo iż jest to przenośna konsola to do najmniejszych rozwiązań nie należy. Po pierwsze duży 7 calowy ekran. Całkiem spora jeśli chodzi o grubość obudowa. Oczywiście jeszcze zestaw niezbędnych przycisków, gałek analogowych sprawiają, że takiej konsoli z całą pewnością nie zmieścimy do kieszeni spodni czy kurtki. Szkoda, że mimo wszystko tajwański producent nie zdecydował się na nieco większą miniaturyzację całej konsoli, choć mimo wszystko możliwości takiej konsoli są naprawdę więcej niż dobre. Asus w tym wypadku postawił przede wszystkim na połączenie bieli z czarnymi elementami. Co wygląda ciekawie, choć osobiście wolałbym mimo wszystko, żeby całość została zachowana w kolorze czarnym. Jak przystało na urządzenie dla graczy nie mogło zabraknąć podświetlenia LED RGD, które generuje różnokolorowe podświetlenie wokół analogów. Skromnie jak na sprzęt dla graczy i moim zdaniem taka wersja pod względem designu wygląda znacznie lepiej, niż cała konsola święcąca pop oczach.

Od frontu mamy całkiem spory wyświetlacz o przekątnej 7 cali, który nie ma wbudowanej żadnej kamery. Jednak więcej elementów jak zwykle znajduje się przy okazji krawędzi. Od frontu prócz wcześniej wspomnianego ekranu mamy dwie gałki analogowe. Jedna po prawej, druga po lewej. W przypadku lewej części konsoli znajdziemy tak zwany d-pad lub jak kto wali „krzyżaka”, jeden z głośników, a także mikrofon i dwa dodatkowe fizyczne klawisze funkcyjne. Prawa część wygląda dosyć podobnie jest analog, ale cztery klawisze okrągłe XABY, a także dwa dodatkowe funkcyjne. Sporo ilościowo różnych rozwiązań umieszczono na górnej krawędzi Asus ROG Ally. Idąc od lewej mamy dwa fizyczne przyciski czyli trigger oraz bumper, wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm, slot na kartę pamięci, złącze na zewnętrzną kartę graficzną XGM, dłuższy fizyczny klawisz służący regulacji głośności, dwie proste diody informujące oraz klawisz power. Na koniec to wszystko zwieńczone jeszcze zestawem bumber plus trigger. Tutaj też widać odpowiednie miejsce do uciekania gorącego powietrza z wentylatorów urządzenia. Plecki konsoli to dodatkowe dwa fizyczne klawisze.

Kilka słów na temat fizycznych klawiszy i analogów, które są stworzone z myślą o graczach. Te działają bez zarzutów i są wygodne w korzystaniu. Ich rozstaw jest znany przede wszystkim fanom Xboxa, bo klawisze są tak właśnie oznaczone jak w padzie od konsoli Microsoftu. Tych jest naprawdę sporo, w sensie mamy zarówno triggery, bumpery, dwa analogi, ale również dodatkowe klawisze na pleckach konsolki, więc opcji związanych z graczami jest naprawdę sporo. Szkoda, że nie mamy pełnej haptyki jak z PS5, ale to wówczas bateria padałby znacznie wcześniej, a już teraz jest z nią problem, by dłużej pograć bez ładowania.

Pod względem jakości wykonania nie mam najmniejszych uwag. Konstrukcja mimo iż jest plastikowa nie ma mowy by cokolwiek skrzypiało nawet pod większym naciskiem. Design Asus ROG Ally nie powala, ale myślę, że powinien się spodobać większości graczom.

Ekran

W przypadku konsoli od tajwańskiego producenta mamy do czynienia z ekranem o przekątnej 7 cali, czyli niezbyt dużym, jak na standardy mobilne. Aktualnie przeciętnie większość smartfonów ma już 6,8 calowe wyświetlacze, a tablety znacznie większe. Ekran działa w technologii IPS, z maksymalną rozdzielczością Full HD czyli 1080×1920 pikseli. Do tego jeszcze trzeba dodać 120 Hz odświeżanie. Na papierze całość wygląda całkiem nieźle. W przypadku korzystania na co dzień myślę, że w zupełności powinien wystarczyć. Ekran jak przystało na rozwiązania mobilne musi być dotykowy i tak też jest w tym przypadku. Całość działa bez problemów, choć do najlepszych wyświetlaczy zaimplementowanych w urządzeniach mobilnych zauważalnie brakuje. Myślę, że do grania taki zestaw jest jak najbardziej wystarczający. Co nie znaczy, że nie przydałby się wyświetlacz typu AMOLED czy OLED.

Bateria

W przypadku baterii sprawa wygląda tak, że mamy zaimplementowane ogniwo o pojemności 5200 mAh w przypadku smartfona byłby to naprawdę dobry wynik. Jeśli mówimy o przenośnej konsoli to cóż jest to wynik zauważalnie gorszy. Przy intensywnej rozgrywce to więcej niż godzinę ciężko będzie wyciągnąć z Asus ROG Ally. Owszem, gdy całość będzie mniej obciążona zmniejszając np. opcje graficzne tytułu wówczas można osiągnąć jeszcze jakąś dodatkową godzinę, ale wynik ten jest mimo wszystko nadal mocno przeciętny. Szkoda, bo w tym kontekście chciałoby się nieco więcej od konsoli przenośnej. Tak by faktycznie była bardziej samo wystarczalna, i nie wymagała ciągłego ładowania. Mamy technologię szybkiego ładowania jednak mimo wszystko nie wiele to zmienia. Brakuje tej możliwości dłuższego działania bez jakichkolwiek dodatkowych rozwiązań.

Oprogramowanie

Baterię na dłuższą metę można jeszcze przeboleć jeśli chodzi natomiast o oprogramowanie to mam również mocno mieszane zdanie, bo z jednej strony to główny „ficzer” i spore ułatwienie dla graczy ( o czym za chwilę), a także utrapienie do obsługi dotykowej bez myszki. Zacznijmy od tej gorszej strony czyli właśnie obsługi. Asus ROG Ally działa pod kontrolą Windowsa 11 i nie jest to do końca wina samego tajwańskiego producenta. Windows 11 po zmniejszeniu proporcjonalnie ikon na wyświetlaczu te stają się małe i mało czytelne, a odpowiednie wybranie ich z poziomu ekranu jest trudne. Tutaj przede wszystkim Microsoft powinien przygotować tryb/nakładkę, która zdecydowanie ułatwiałby działanie takiego systemu. A tak trzeba się męczyć, jest również rozwiązanie, które zaimplementował Asus i wprowadza swego rodzaju huba, z którego łatwiej się korzysta, ale nie jest to tak jak być powinno. Inna sprawa to fakt, że dzięki Windowsowi 11 sama konsola jest bardzo uniwersalna. Bez przeszkód tak jak normalnie na komputerze możemy odpalić niemal każdą produkcję bez kombinowania z odpowiednim dodatkowym oprogramowaniem, trybami działania. Instalujemy produkcję z poziomu swojej ulubionej platformy np. Steam czy GOG Galaxy i po prostu ją odpalamy. Jest to proste i wygodne, a dzięki mocnym podzespołom tak na dobrą sprawę odpalimy niemal każdy (nie zawsze w wyższych ustawieniach graficznych).

Wydajność

Przejdźmy do konkretów, czyli faktycznej wydajności urządzenia w grach. Od razu mogę powiedzieć, że moim zdaniem jest naprawdę lepiej niż dobrze. Po pierwsze do naszej dyspozycji oddano układ AMD Z1 Extreme wraz z 16 GB pamięci operacyjnej RAM. Dzięki takiemu duetowi możemy odpalić wszystkie nawet najnowsze tytuły i to bez większego problemu tylko jest jedno „ale”. Wszystkie odpalimy, ale przy wyższych rozdzielczościach czyli Full HD musimy się pogodzić z albo z drobnymi chrupnięciami przy większej akcji w grach albo zmniejszeniem rozdzielczości do HD, tak jest chociażby przy Hogwarts Legacy, gdzie średnio mamy około 35 klatek na sekundę, ale potrafi od czasu do czasu zejść do 25, podobnie w Cybperunku 2077. Trzeba też zaznaczyć jedno, że jeśli chodzi o tryby działania konsoli. W zależności od tego jaki mamy tryb to znacząco różni się wydajność całej konsolki. Sumarycznie mamy do dyspozycji

Cichy (Silent) – 10 W

Windows – 15 W

Wydajność (Performance) – 15 W

Turbo (bez kabla) – 25 W

Turbo (z kablem) – 30 W

Tak na dobrą sprawę te trzy ostatnie tryby najbardziej nadają się do gry, ale zapotrzebowanie energetyczne jest tutaj największe. Inna sprawa, że również z temperaturami nie ma większego problemu, wyniki testów mówią tutaj o standardowych wartościach choć sama konsola miała krótkie skoki do wartości przekraczające ponad osiemdziesiąt stopni Celsjusza. Na samej konsoli najwięcej miałem okazję grać w Wiedźmina 3, który w wersji next-gen sprawował się na ASUS ROG Ally świetnie.

Łączność

Urządzenia mobilne, a tak właściwie mobilne konsolki nie są szczególnie przepakowane modułami bezprzewodowymi, bo nie jest ich tyle potrzeba co w przypadku smartfonów. Tak właściwie wystarczy nam Wi-Fi, Bluetooth i te podczas testów nie miałem z nimi problemów. Nie pojawiały się żadne niespodziewanie rozłączenie czy inne problemy.

Podsumowanie

Asus ROG Ally to zdecydowanie mocny konkurent dla Steam Decka i innych konsol mobilnych. Świetne podzespoły dają naprawdę spore pole do popisu, szkoda że nie udało się zaimplementować nieco mocniejszej baterii, a całej konsoli upchnąć w mniejszą obudowę. Mimo wszystko to bardzo udany sprzęt ale zdecydowanie nie należy do najtańszych. Za podstawową wersję przyjdzie nam zapłacić 3799 zł, lada moment w sprzedaży powinna się pojawić wersja z nieco słabszym procesorem za około 2999 zł, czyli nadal dosyć drogo, ale sprzęt dla fanów gier niestety w większości wypadków nie należy do najtańszych rozwiązań.