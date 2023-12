Premiera OnePlus 12 falstartem?

Jeszcze kilka lat temu końcówka roku to tak właściwie brak większych wydarzeń w branży mobilnych technologii. Wówczas producenci sprzętu mobilnego przede wszystkim walczyli nowymi promocjami i rozwiązaniami w postaci cashbacku za zakupy, ale premier w grudniu było jak na lekarstwo. Jednak jakiś czas temu sytuacja uległa zmianie i część dużych premier nowych flagowców na przyszły rok ma miejsce jeszcze we wcześniejszym roku. Nie wiem czy to najlepsze posuniecie ze strony twórców, ale mimo wszystko cały czas coś się dzieje i mamy sporo nowości. Jedną z nich jest najświeższy flagowiec chińskiego producenta – OnePlus 12. Model ten został oficjalnie zaprezentowany 5 grudnia, a pierwsze egzemplarze tego smartfona właśnie trafiły do pierwszych użytkowników. No i właśnie pojawiły się pierwsze problemy z tym urządzeniem.

Na chińskim portalu Weibo pojawiły się pierwsze zdjęcia, które dobitnie sugerują, że spasowanie poszczególnych elementów obudowy ma wiele niedociągnięć. W przypadku egzemplarzy użytkowników mowa o spasowanie wyspy aparatów z resztą plecków OnePlus 12. Szpara jest całkiem spora, ale sam producent już teraz zdementował by ten defekt miał jakikolwiek wpływ na wodoszczelność i pyłoszczelność. Ponoć telefon wewnątrz jest w taki sposób zbudowany, że użytkownicy nie mają się czym się martwić. Kolejną ciekawostką jest „zamknięcie” w obudowie telefonu niewielkiego owada. Na jednym ze zdjęć można zauważyć właśnie niewielkie żyjątko. Oczywiście ten element również nie ma żadnego wpływu na resztę rozwiązań implementowanych w OnePlus 12, ale mimo wszystko to po prostu nie wygląda najlepiej. Tym bardziej że mówimy o urządzeniu, które jest flagowym smartfonem za dobre kilka tysięcy złotych.

Oczywiście jak na razie nie wiemy jak w 100% dalej rozwinie się sytuacja i jak duży jest to problem w przypadku OnePlus 12, ale zdecydowanie będziemy dalej się przyglądać całej sprawie. Co sądzicie o takiej sprawie? Producent powinien bezzwłocznie wymienić telefon na nowy w takiej sytuacji?

Źródło: gsmarena.com