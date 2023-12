BASEUS Amblight 30000 mAh 65W – test powerbanka

Baseus to marka, którą miałem okazję zapoznać się jeszcze przed tym jak na dobre zagościła na naszym rodzimym rynku. Dużo ciekawych ofert właśnie od tego producenta można było znaleźć w zagranicznych chińskich sklepach. W przypadku ostatnich premier nowości nie są może zbyt odkrywcze, ale zdecydowanie mogą się spodobać potencjalnym użytkownikom. Najczęściej w dobrej cenie przy dobrej jakości. Jak w takim razie w teście sprawuje się najnowszy powerbank – BASEUS Amblight 30000 mAh 65W? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka

W przypadku testowanego przeze mnie egzemplarza, pudełko jest całkiem sporych rozmiarów. Jednak w dużej mierze wynika to po prostu z dużego rozmiaru samego powerbanka. Pudełko jak przystało na urządzenie od Baseusa zachowane zostało w biało-żółtej kolorystyce. Jednak to co najważniejsze znajdziemy w środku. W tym wypadku prócz samego urządzenia znajdziemy jedynie kabel USB C – USB C służący do ładowania urządzeń i nic więcej. Tak na dobrą sprawę mógłbym się przyczepić, że brakuje jakiegoś prostego woreczka, etui do transportu takiego powerbanka, by nie rysował się zanadto, ale byłoby to już z mojej strony czepialstwo.

Jakość wykonania oraz design

To co pierwsze się rzuca w przypadku kontaktu z BASEUS Amblight 30000 mAh 65W to zdecydowanie waga. 550 gram robi swoje, choć trzeba wziąć pod uwagę, że mamy w środku potężne ogniwo, którym naładujemy nawet kilka urządzeń naraz bez większego problemu. Co do designu i jakości wykonania. W przypadku pierwszego aspektu mamy połyskujący plastik, który jest dobrej jakości choć moim zdaniem w przypadku tego typu rozwiązań nie najlepiej się w dłuższej perspektywie się sprawdzi bo będzie się mocno rysował. Co do jakości wykonania nie mam najmniejszych uwag, elementy są co prawda plastikowe, ale mimo wszystko dobrze spasowane i dobrej jakości. Nie ma mowy by cokolwiek skrzypiało nawet pod większym naciskiem.

Jeśli chodzi o samą konstrukcję nie jest przesadnie rozbudowana, prócz szeregu wejść na jednej krawędzi mamy jedynie prosty wyświetlacz informujący przede wszystkim o włączeniu urządzenia i poziomie naładowania. Nie mamy tutaj nic odkrywczego, ale przy tak dużej pojemności powerbanka dobrze, że jest bo ciężko byłoby oszacować pojemność i poziom naładowania. Na dolnej krawędzi znajdziemy całkiem sporą ilość wyjść, bo idąc od lewej mamy dwa pełnoprawne wyjścia USB o mocy do 15 W każde, później w środku trzy wyjścia i tak to najbardziej na lewo to jest wyjście/wejście o mocy 65 W i dwa kolejne są to już bardziej standardowe wejścia USB C oraz micro USB. Zostają dwa najbardziej skrajne na prawej stronie czyli 15 W oraz 30 W USB. Łatwo też zauważyć że te najszybciej ładujące łącza mamy oznaczone na pomarańczowo.

Bateria

30 000 mAh bateria robi wrażenie i może się faktycznie przydać osobom, które przez dłuższy czas będą poza zasięgiem sieci elektrycznej a muszą naładować kilka urządzeń i to kilkukrotnie. Sam miałem okazję testować swój telefon blisko 7 razy (mówimy o Galaxy S22), a co ważne jest to że również możemy wykorzystać szybkie ładowanie co również ograniczy czas oczekiwania. Wtedy jednak trzeba pamiętać, że moc całości ładowania zauważalnie spada i nie naładujemy 5 urządzeń w tym jednego 65 W, drugie 30 W, a pozostałe po 15 W. Jednak mimo wszystko możemy skorzystać z aż 5 urządzeń równocześnie. Ładowanie całego ogniwa jest również czasochłonne, w moim przypadku było to koło 3 godziny zakładając ładowarkę 65 W. Sporo, ale trzeba wziąć od uwagę, że jednak ogniwo jest naprawdę bardzo duże.

Podsumowanie

BASEUS Amblight 30000 mAh 65W to powerbank, który zdecydowanie jest dla bardziej wymagających użytkowników. Przyda się szczególnie osobom, które dłuższe wypady poza miasto i muszą mieć możliwość naładowania swojej elektroniki. Dużo różnych rodzajów wyjść i różne moce dają naprawdę bardzo szerokie pole do popisu, a całość mamy jeszcze w całkiem niezłej cenie bo za nieco powyżej 200 zł.