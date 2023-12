realme zapewni bardzo długie wsparcie dla swojego nowego flagowca

Na przestrzeni ostatnich kilku lat zmiany dotyczące wsparcia producentów odnośnie wydawania kolejnych aktualizacji do nowych wersji Androida i comiesięcznych aktualizacji zabezpieczeń zachodziły dosyć powoli. Jeszcze dobre kilka lat temu niewielu producentów w ogóle zapewniało jakąkolwiek aktualizację Androida w przyszłości, co niestety wiązało się z bardzo nieciekawym zjawiskiem – fragmentacji systemu sygnowanego zielonym robocikiem. Co ważne takie podejście to zamierzchła przeszłość i teraz topowi twórcy smartfonów zapewniają o trzy czy nawet czteroletnim wsparciu wydawania odpowiednich łatek. Takie podejście może być liczone tylko na plus, więc pod tym względem warto sprawdzić jak producent deklaruje wsparcie jeszcze przed zakupem najnowszego smartfona.

W przypadku realme sytuacja wyglądała dosyć specyficznie, najczęściej o długości wsparcia chiński producent milczał, jednak w przypadku najnowszego flagowca sytuacja uległa zauważalnej zmianie. Najnowszy telefon od realme zostanie oficjalnie zaprezentowany już 7 grudnia, czyli w najbliższy czwartek bieżącego roku i tutaj nas Chińczycy mile zaskakują. Już teraz deklarują, że miesięczne łatki bezpieczeństwa będą wydawane dla tego modelu do czterech lat po jego rynkowym debiucie, a w przyadku kolejnych dużych aktualizacji mamy dostęp nawet do Androida 17, czyli przez trzy lata będą pojawiać się update’y. Mowa w tym wypadku oczywiście o realme GT 5 Pro, który dla realme jest flagowcem na bieżący rok. Co ważne już wyjściowo realme GT 5 Pro otrzyma najnowszą stabilną wersję systemu sygnowanego zielonym robocikiem czyli Androida w wersji 14. Do tego nie mogło zabraknąć oczywiście autorskiej nakładki realme czyli realme UI 5.0.

Jak na razie nie pozostaje nam nic innego niż czekać na konkretne informacje związane z premierą nowego urządzenia ze stajni realme czyli właśnie realme GT 5 Pro. Na szczęście długo nie musimy czekać. Konferencja została zapowiedziana na najbliższy czwartek 7 grudnia. Czekacie na najnowszy model od chińskiego producenta? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem.

