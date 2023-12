CD Projekt RED zaskakuje ilością zmian w nowych patchu do Cyberpunka 2077

W przypadku najnowszej gry studia CD Projekt RED, czyli właśnie Cyberpunka 2077 przeszła ona naprawdę bardzo długą drogę i mocno została rozbudowana, a przede wszystkim mocno została poprawiona pod względem technicznym. Jednak kropka nad „i” była właśnie premiera jedynego dodatku Widma Wolności, wydawało się, że wówczas Redzi już zakończą rozwój swojego projektu, ale na to wygląda, że nic bardziej mylnego.

Od razu zaznaczę, że na najnowszy update od CD Projekt RED nie przyjdzie nam zbyt długo czekać, bo ten pojawi się na wszystkich platformach już 5 grudnia, czyli dokładnie w najbliższy wtorek. Co przynosi ze sobą najnowsza aktualizacja oznaczona numerem 2.1?

Przede wszystkim pojawi się metro, które notabene było jeszcze zapowiedziane przed premierą podstawowej wersji gry. W Cyberpunk 2077 będzie nazwane Night City Area Rapid Transport i sumarycznie otrzymamy pięć linii metra i dziewiętnaście stacji rozrzuconych po całym Night City. Zdecydowanie ułatwi ten „ficzer” szybkie przemieszczanie się po całym świecie gry. Kolejnym ciekawym rozwiązaniem, które zostało zaimplementowane w aktualizacji 2.1. jest przenośne radio, które umożliwia nam przez cały czas słuchanie ulubionej muzyki. Oczywiście podczas ważnych momentów w grze zostaje odpowiednio wyciszone. Więcej nowości znajdziemy również w walkach z bossami. Modyfikacjom uległa również aspekty związane z prowadzeniem motocykli, dodano nową autostradę, a także kilka innych modyfikacji.

Jak sami widzicie mimo iż CD Projekt Red niemal zamknął projekt jakim jest Cyberpunk 2077 i już pracuje nad jego kontynuacją to mimo wszystko pojawiają się zupełnie nowe rozwiązania. Czy to już ostatni update dla Cyberpunka 2077? Okaże się za jakiś czas, ale osobiście mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości poznamy znacznie więcej nowych informacji dotyczących nowych projektów w tym Wiedźmina 4, remastera Wiedźmina czy właśnie Cyberpunka 2077 2. Gracie jeszcze w Cyberpunka 2077? Co jeszcze byście dodali do gry CD Projekt RED? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: informacja prasowa