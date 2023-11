RIVACASE ECO Tegel to ciekawe plecaki i torby w wersji eko

Od pewnego czasu można powiedzieć, że nastała moda na eko. Wiele producentów wprost informuje, że część swoich produktów tworzy z materiałów z recyklingu albo specjalnych upraw. To bardzo dobre podejście, które naszej planecie daje nieco oddechu. Sam wybierając nowe urządzenia czy robiąc normalne, codzienne zakupy coraz częściej zwracam uwagę na to w czym jest opakowany produkt, z jakich materiałów jest stworzony. Jednym z producentów, którzy poszli w ten nurt jest RIVACASE, który przygotował dedykowaną linię toreb i plecaków w wersji eko.









Mowa oczywiście o linii RIVACASE ECO Tegel, w której znajdziemy plecaki na laptopy 15,6 i 17,3 calowe, kosmetyczki oraz torby również w dwóch rozmiarach 15,6 i 17,3. Jednak to co najważniejsze to w tym wypadku połączenie ekologii i wygody użytkowania. Po pierwsze do produkcji każdego z plecaków czy toreb wykorzystano butelki PET z recyklingu. W zależności od modelu użyto od 11 do 29 sztuk 500 ml butelek, a to nie koniec elementów ekologicznych w akcesoriach z linii RIVACASE ECO Tegel. Papier wykorzystany do metek i opakowania jest również ekologiczny, a wszystkie nadruki wykonano tuszem sojowym. Mniej chemii, a przy tym bezpieczniejsze dla nas i naszej planety.

Jeśli chodzi o plecaki zarówno 15,6 jak i 17,3 przegroda na komputer jest dodatkowo zabezpieczona – wyściełaną wkładką, która chroni sprzęt przed skutkami wstrząsów. Obok, w przedniej kieszeni, znajdziemy przemyślnie zaprojektowany panel organizacyjny, w którym można wygodnie rozmieścić wszelkie niezbędne akcesoria (np. ładowarkę, mysz, notes, telefon, okablowanie, etc).

Plecaki z serii RIVACASE ECO Tegel wyposażono również w kilka dodatkowych funkcji, które przydadzą się podczas każdej podróży – zarówno tej krótkiej, na uczelnię do czy pracy, jak i weekendowego wypadu. Przestronna komora główna pomieści zarówno niezbędne książki czy dokumenty, jak i podstawowy zestaw odzieży, rozpinana boczna kieszeń pozwala wygodnie przenosić butelkę z wodą lub parasol, a w ukrytej, zamykanej na suwak kieszonce możemy bezpiecznie schować np. dokumenty, karty, bilet lub pieniądze.

Ceny opisywanych plecaków z serii ECO Tegel to 279 zł za model 8435 (na komputer 15,6”) i 319 zł za 8465 (na laptopa 17,3”). Ceny kosmetyczek zaczynają się od 79 zł.

Źródło: informacja prasowa