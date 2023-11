Hama MKB KMW-600 Plus test zestawu klawiatura + mysz

Na łamach MobileWorld24.pl mogliście przeczytać całkiem sporo różnych recenzji od tych typowo smartfonowych, ale również związanymi ze smart domami czy ostatnio gamingiem. Od ponad dwóch tygodni miałem okazję testować najnowszą wersję klawiatury i myszki bezprzewodowej od Hamy. Jak sprawują się w praktyce? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka

Pudełko ja na standardy dosyć mobilnej klawiatury i myszki jest zaskakująco duże, choć prócz gabarytów tak właściwie niczym szczególnym nie zaskakuje. Całość została zachowana w czarno-białej kolorystyce, bez większej ilości charakterystycznych dla Hamy czerwonych wstawek. Na froncie pudełka producent umieścił zdjęcie podglądowe całego urządzenia, a na pleckach specyfikację. Jednak to co najważniejsze znajdziemy w środku. Prócz klawiatury i myszki mamy również standardowy zestaw baterii, pasujący do samych urządzeń, a także odbiornik radiowy. Co ważne Hama MKB KMW-600 Plus jest kompatybilny zarówno z urządzeniami działającymi pod kontrolą Windowsa, ale również smartfonów czy tabletów działających pod kontrolą Androida oraz iOS. Jak sami widzicie urządzenie jest naprawdę bardzo uniwersalne i wygodne w użyciu. Jednak jak sprawuje się w praktyce?

Design orz jakość wykonania

Zestaw zarówno jeśli chodzi o myszkę jak i klawiaturę wygląda naprawdę bardzo stonowanie. Kolorystycznie dominuje połączenie czerni i szarości, co nie wyróżnia się pod względem wyglądu, ale z drugiej strony daje znacznie większe pole do działania z innymi urządzeniami i jest bardziej uniwersalne. Wydaje się też bardziej neutralne pod tym względem. Konstrukcja nie jest przesadnie rozbudowana, ale dzięki temu mamy wszystko pod ręką i poszczególne elementy są dobrze rozmieszczone.

Po pierwsze od frontu zyskujemy dużą klawiaturę z pełnowymiarową alfanumeryczną klawiaturą. Wszystkie klawisze są mają całkiem spory skok i trzeba się do nich przyzwyczaić. Wydają się dosyć „sztywne”. Klawiatura jest całkiem sporych rozmiarów i w całości jest plastikowa, dzięki czemu nie jest przesadnie ciężka, ale jako mobilna mała klawiatura raczej nie nada się do większych podróży.

Od frontu samej klawiatury idąc od góry otrzymujemy niewielki wgłębienie w którym możemy umocować smartfona czy niewielkich rozmiarów tablet (oczywiście samą klawiaturę można podłączyć do tabletu czy smartfona przez Bluetooth). Takie rozwiązanie się może przydać, choć trzeba pamiętać, że największe 12 calowe i większe urządzenia będą miały problem w bezpiecznym zadokowaniem. Tuż obok znajdziemy cztery fizyczne klawisze multimedialne począwszy od pauzy, play, stop i przejścia do początku i końca. Obok jest też rolka dosyć szeroka ze specjalnym ryflowaniem ułatwiające z niej korzystanie. Dzięki niej możemy przybliżać i oddalać. Na końcu jest przycisk, a tak właściwie przełącznik do włączania i wyłączania urządzenia. Poniżej znajduje się cały zestaw wszelkiej maści niezbędnych klawiszy, choć znajdziemy kilka dodatkowych rozwiązań. Przy klawiszach funkcyjnych mamy możliwość zmiany między innymi natężenia jasności wyświetlacza, wyłączenia dźwięki czy włączenia przeglądarki, nawet swój odrębny przycisk zyskał kalkulator. Nad szczytem klawiatury alfanumerycznej znajdziemy cztery diody informujące o stanie połączenia urządzenia (bo możemy korzystać z trzech różnych urządzeń podłączonych poprzez klawiaturę. Na klawiaturze znajdziemy również opcję przełączania działa przycisków „F” na multimedialne/funkcyjne na stałe. Reszta klawiatury jest już bardziej standardowa, bo mamy układ QWERTY, czyli standard dla naszego regionu. Mamy też dosyć szeroki i wysoki podkładkę pod nadgarstek nie jest on może w 100% wygodny, ale mimo wszystko lepiej, że jest niż go nie ma. Na pleckach samej klawiatury prócz tabliczki z informacjami dotyczącego sprzętu mamy miejsce na ulokowanie modułu Bluetooth, cztery stópki gumowe uniemożliwiające się ślizganie urządzenia. a także dwie schowane nóżki, które mogą podwyższyć usytułowanie klawiatury na biurku. Ostatnim elementem, który znajdziemy na pleckach klawiatury jest miejsce na wpięcie baterii, w tym wypadku jest ona w zestawie i jest to typowy paluszek mniejszego rodzaju czyli AAA.

Drugim elementem zestawu jest myszka, która jest wyprofilowana dla praworęcznych, więc osoby leworęczne nie będą do końca zadowolone z takiego podejścia. Podobnie jak klawiatura została całość zachowana w wersji czarno-szarej z kilka dodatkami. Po pierwsze mamy standardowe dwa klawisze od myszki prawy i lewy, które są przedzielone niezbyt dużą plastikową rolką (gumowa wersja moim zdaniem lepiej by się sprawdziła). Pod nią znajdziemy klawisz odpowiedzialny za przełączaniem pomiędzy różnymi rozdzielczościami pracy DPI. Malutki dosyć niepozorny klawisz, którego raczej nie da się przypadkowo nacisnąć podczas pracy. Na prawej krawędzi znajdziemy dwa klawisze pierwszy służący przejściu do przodu, drugi do cofania. Obok znajdziemy niewielkie diody informujące o stanie podłączenia urządzenia do innych urządzeń. Od spodu znajdziemy ślizgacze ułatwiające korzystanie z myszki, a także optykę, przełącznik on/off, klapkę pod którą znajduje się bateria tym razem AA, a także ewentualne miejsce na włożenie odbiornika radiowego.

Ergonomia i wygoda pisania

Przejdźmy do najważniejszego czyli ergonomii. Od razu na wstępie trzeba zaznaczyć jedną zasadniczą rzecz, że nie jest gamingowa myszka i klawiatura. Została stworzona z myślą o pracy biurowej więc nie ma co tak właściwie wymagać najwyższej precyzji czy działania, ale powiem szczerze, że jak na zestaw za niespełna 179 zł całość sprawuje się naprawdę dobrze. Korzystałem z klawiatury i myszki blisko dwa ostatnie tygodnie i nie miałem problemów z nimi. Owszem jak to bywa w tego typu rozwiązaniach trzeba było się przyzwyczaić do odpowiedniego nowego skoku klawiszy. Jest on bowiem całkiem spory, choć nie wymaga użycia przesadnej siły. Po kilku godzinach działania na klawiaturze, mogłem się w pełni cieszyć z szybkiego pisania. Z dodatkowych funkcji multimedialnych korzystałem mało, ale ja też rzadko z multimediów korzystam na co dzień. Mamy też odpowiednie gumowe nóżki, które uniemożliwiają przesuwanie się po blacie biurka urządzenia, a nóżki które podwyższają nachylenie klawiatury. W przypadku myszki jest ona dosyć poręczna i niewielka. Bardziej przypomina mi rozwiązania mobilne, choć nadal wygodna.

Łączność

Do naszej dyspozycji Hama oddała nam tak właściwie dwie możliwe opcje komunikacji. Radiowo przy pomocy odpowiedniego odbiornika który mamy dołączony do zestawu. Drugą opcją jest podłączenie poprzez Bluetooth i tutaj wystarczy na urządzeniu typu tablet czy smartfon włączyć Bluetooth. Następnie wybrać odpowiednie moduł na klawiaturze i myszce. Później cała magia dzieje się sama. Co do zasięgu działania nie mam większych zastrzeżeń. Bluetooth daje radę nawet na odległość kilku metrów. Radiowo trochę mniej, ale myślę że do domowego użytku nie ma to większego znaczenia i bez problemu takie zasięgi będą wystarczające do domowych czy biurowych zastosowań.

Podsumowanie

MKB KMW-600 Plus to bardzo udany zestaw klawiatury i myszki. Dobrze wyceniony bo za niespełna 180 zł otrzymujemy uniwersalny zestaw, który sprawdzi się zarówno domowym jak i biurowym zaciszu. Brakuje może podświetlania klawiszy czy innych fajerwerków, ale dla tych którzy poszukują rozwiązania w rozsądnej cenie i dobrze wykonanego to taki zestaw w zupełności wystarczy.