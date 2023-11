Nowe smartwatche z serii Hama 8900 już dostępne

Hama już wcześniej w swojej ofercie miało kilka różnych generacji smartwatchy. Jednak właśnie na sklepowych półkach zadebiutowała trzecia linia inteligentnych zegarków i powiem szczerze, że już na starcie całość wygląda co najmniej dobrze.









Po pierwsze w serii 8900 znajdziemy trzy urządzenia, które będą różniły się między sobą wielkością ekranu i kolorami Największy z modeli ma wyświetlacz o przekątnej 1,43 cala czarną kopertę z czarną ramką oraz czarny silikonowy pasek. Kolejny z modeli jest nieco mniejszy bo 1,3 calowym ekranem oraz okrągłą szarą kopertę ze srebrną ramką i kremowym paskiem. Ostatni wariant różni się od poprzedniego jedynie ramką, jest ona w tym wypadku złota. Czyli podsumowując mamy trzy warianty, jeden większy męski oraz dwa mniejsze bardziej kobiece.

Niewątpliwą zaletą smartwatchy z linii 8900 jest zaimplementowany ekran AMOLED, mniejszy pobór energii do tego głęboka czerń i bardzo dobrze odwzorowane kolory powinny sprawiać, że całość wyglądać powinna naprawdę nieźle. Oczywiście okaże się to podczas testów, ale na papierze całość zdecydowanie zachęca. Do tego dochodzi jeszcze moduł GPS, Bluetooth w wersji 5.3, a także są zgodne z certyfikatem wodoodporności IP68 dzięki czemu zalanie im nie jest straszne. W przypadku baterii mamy ogniwo o pojemności 300 mAh, które ładujemy za pomocą łącza magnetycznego. Szkoda, że producent nie pokusił się o wsparcie dla indukcyjnego ładowania. Proces ten trwać ma około 2,5 godziny. Nie mogło również zabraknąć wsparcia dla aktywności fizycznej, mamy do dyspozycji 110 dyscyplin sportowych, ale również pulsoksymetr, kompas czy krokomierz.

Jak sami widzicie urządzenia z linii 8900 wyglądają bardzo ciekawie i są już dostępne w sugerowanej cenie detalicznej ustalonej na poziomie 499 zł. Oczywiście przekonam się za jakiś czas jak sprawdzają się nowe zegarki od Hamy, gdy sample testowe trafią do naszej redakcji.

Źródło: informacja prasowa