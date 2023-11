Konfiguracja smart home – krok po kroku

Poniższy artykuł to trzeci i ostatni tekst z serii związanej ze smart home. Do tej pory na łamach MobileWorld24.pl mogliście przeczytać, czym tak właściwe jest inteligentny dom i czy to rozwiązanie będzie dla Was. Później opublikowałem tekst jak mając 500 zł skompletować urządzenia do smart home przy użyciu sprzętu sygnowanego logiem TP-Linka. Dzisiaj z kolei mam dla Was poradnikowy artykuł jak z urządzeń TP-Linka z linii Tapo stworzyć w pełni funkcjonalny smart home i go odpowiednio skonfigurować. Zapraszam do lektury.

Co potrzebujemy?

Jeśli mamy już zakupione poszczególne elementy naszego smart home to potrzebujemy naprawdę niewiele. Przede wszystkim podłączenia do internetu. Najlepiej po Wi-Fi, bowiem przy pierwszej konfiguracji najlepiej od razu odpowiednio zaktualizować wszystkie sprzęty. Po drugie musimy mieć smartfon/tablet z Androidem lub urządzenie działające pod kontrolą iOS. Może być to iPhone czy iPad bez większej różnicy. Mając obie te rzeczy możemy przejść do kolejnego punktu.

Jak skonfigurować?

Zaczynamy od pobrania darmowej aplikacji ze sklepu Google Play lub Apple App Store. Aplikacja komunikuje się z nami w języku polskim, więc wszelkie elementy związane z konfiguracją powinny być zauważalnie prostsze. Po instalacji i pierwszym odpaleniu apki pojawia się informacja o zalogowaniu się do konta TP-Linka. Warto konto założyć, bowiem później łatwiej jest wszelkie konfiguracje odzyskać np. gdy chcemy zmienić urządzenie – smartfon czy tablet do zarządzania inteligentnym domem. Konto w takiej wersji również jest darmowe i nie wiąże się z dodatkowymi obostrzeniami.

Główny ekran aplikacji to podgląd do naszych ulubionych urządzeń. Lista ta może być długa, ale tutaj możemy sobie je odpowiednio pogrupować i „przypiąć” do ulubionych. Oczywiście sama aplikacja jest znacznie bardziej rozbudowana. Mamy jeszcze możliwość łatwej konfiguracji każdego z podpiętych do naszej sieci smart home urządzenia i właśnie przejdźmy do tego aspektu. Jak dodać kolejne nowe urządzenie?

Po pierwsze przed przystąpieniem do dodawania kolejnych urządzeń musimy zacząć od skonfigurowania huba. W tym celu po podłączeniu urządzenia do gniazdka elektrycznego wystarczy w aplikacji w prawym górnym rogu wybrać plusik i polecenie „Dodaj urządzenie”. Z listy wybieramy konkretny model i przechodzimy dalej. Później wszystkie instrukcje pokazywane są w aplikacji i tak właściwie cała magia dzieje się sama. Co ważne pod koniec procesu konfiguracji urządzeń aplikacja może zapytać o aktualizację oprogramowania. Tutaj warto się na nią zgodzić i zaktualizować urządzenie. Po dodaniu huba możemy dodawać kolejne urządzenia ze smart home według własnego uznania. Procedura wygląda dokładnie tak samo jak w przypadku podstawowego huba. Mogą się różnić jedynie późniejsze kroki, ale o wszystkim zostaniemy odpowiednio poinformowani przez aplikację.

Automatyzacje – jak z nich korzystać?

Mamy dodane już wszystkie zakupione urządzenia do naszego smart home. Jak w takim razie możemy je ciekawie wykorzystać w codziennym życiu? Tutaj z pomocą przychodzą nam automatyzacje. One umożliwiają zaprogramowanie konkretnych urządzeń w taki sposób, by reagowały na to co się dzieje w domu. Dla przykładu, gdy czujnik otwarcia wykryje otworzenie drzwi nasz hub załączy alarm. To jest bardzo prosta akcja, ale pokazuje jak całość działa. W przypadku naszego inteligentnego domu mamy do dyspozycji kilka różnych urządzeń, które dają naprawdę spore możliwości zabawy i konfiguracji. Przedstawię Wam kilka pomysłów na to, jak wykorzystać dostępne w wcześniejszych artykułach urządzenia.

Jedną przykładową automatyzację zaprogramuję razem z Wami krok po kroku (oczywiście bez pisania linijki kodu). Na następne dam już konkretny pomysł, a w sposób analogiczny będziecie mogli przygotować swoją wersję automatyzacji. Przechodzimy do zakładki „Smart” z dolnej belki, wybieramy plusik z górnego prawego rogu i następnie „Interakcja”. Pojawi nam się nowa zakładka, w której możemy stworzyć własną automatyzację. Całość polega na odpowiedniej reakcji urządzenia na dany element, lub też urządzenia na urządzenie. Chcemy w przykładowej automatyzacji włączyć wiatrak, gdy w pomieszczeniu temperatura przekroczy 25 stopni Celsjusza. W tym wypadku by całość skonfigurować wybieramy „Dodaj wyzwalacz” i wybieramy „Urządzenie wyzwalające”. Następnie z listy urządzeń „Czujnik temperatury i wilgotności”. W nowym oknie możemy dostosować działanie do tego czy zależy nam na uruchomieniu całej automatyzacji przy zmianie temperatury czy wilgotności. Wybieramy „Temperaturę powyżej” i ustalamy 25 stopni Celsjusza. Po przekroczeniu tej temperatury ma się załączyć wiatrak, który jest podłączony do naszego smart gniazdka. Wybieramy więc dalej opcję „Wtedy” i „Dodaj Akcję”, na nowej liście z kolei „Sterowanie urządzeniami Smart”. Odnajdujemy na liście Smart plug, czyli nasze gniazdko i na liście od opcję „Wł.”, czyli włączenia urządzenia. Wracamy do głównego ekranu. Przechodzimy „Dalej” i wpisujemy nazwę automatyzacji. Na koniec całość zapisujemy. Gdybyśmy chcieli, żeby nasz wiatrak nie działał cały czas, możemy również stworzyć drugą automatyzację, która załączałaby się wówczas, gdy temperatura spadnie poniżej 23 stopni Celsjusza. Wówczas wyłączałaby nasze smart gniazdko, a co za tym idzie sam wiatrak. Wiecie już jak w łatwy sposób tworzyć automatyzację, teraz kilka pomysłów na podobne rozwiązania.

Wykorzystując te urządzenia, które mamy w zestawie możemy wprowadzić kilka ciekawych rozwiązań. Po pierwsze czujnik ruchu zamontować w pomieszczeniu, gdzie nie musi się światło palić cały czas, np. w łazience, a następnie podłączyć do niego smart żarówki. Wówczas po wykryciu ruchu automatycznie będzie się włączało światło, gdy chcemy też mieć różne kolory oświetlenia np. w zależności od pory dnia możemy dostosować w jakich godzinach w jakim odcieniu i z jaką mocą będą żarówki po wykryciu ruchu działały. Z oświetleniem również można wykorzystać system budzenia. Tak by np. na kilka minut przed właściwym czasem pobudki żarówki symulowały wschodzące słońce, gdzie powoli coraz mocniej żarówki by świeciły. Kolejnym rozwiązaniem związanym ze światłem i żarówkami jest możliwość załączenia alarmu: gdy otworzą się dane drzwi żarówka zainstalowana w pomieszczeniu zacznie intensywniej świecić na wybrane przeze nas kolory. Czujnik otwarcia drzwi możemy wykorzystać w celu zabezpieczenia szafki, szuflady czy całego pomieszczenia przed współlokatorami, gdzie po wykryciu ruchu drzwi hub zacznie alarmowo dzwonić. Równie dobrze, możemy dołączyć np. inteligentne termostaty i po wykryciu otwarcia okna z automatu wyłączają one grzanie w pomieszczeniu.

Powiem szczerze, że opcji związanych z automatyzacjami jest naprawdę bardzo dużo i w dużej mierze ogranicza nas tylko własna wyobraźnia i to do czego potrzebujemy kolejnych rozwiązań. Już za kilkaset złotych mamy naprawdę sporo możliwości, a rozwiązań TP-Linka w zakresie smart urządzeń jest znacznie więcej. Gdy tylko będziemy mieć taką możliwość bez problemu możemy całość rozbudowywać w obrębie jednego ekosystemu. Dajcie znać w komentarzach pod wpisem, w jaki sposób Wy wykorzystujecie smart rozwiązania w Waszych domach.