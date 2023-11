Masz telefon Oppo? Sprawdź czy otrzymasz Androida 14

Urządzenia sygnowane logiem nadgryzionego jabłuszka mają jeden zasadniczy problem – fragmentację systemu. Przez to, że Android jako system jest otwartą platformą każdy niemal może stworzyć jego swoją wersję, a również nie ma problemów z implementacją na smartfony i inne urządzenia. Przez to pojawiło się na sklepowych półkach ogromna wręcz ilośc różnych producentów, którzy wypuszczają urządzenia z nie do końca najświeższą wersją systemu, a część z nich nawet nie kusi się o przygotowanie dodatkowych aktualizacji do nowszych. Sam Google przez tyle lat działania systemu na tak dużą skalę nie znalazł również odpowiedniego rozwiązania co pokutuje, że część szczególnie starszych, kilkuletnich urządzeń działa pod kontrolą dużo starszych wersji Androida. Generuje to problemy przede wszystkim z kompatybilnością aplikacji i późniejszym bezpieczeństwem. Jednak na szczęście nie wszyscy producenci sprzętu mobilnego idą dokładnie tą samą drogą. Wśród dobrych przykładów jest chociażby Samsung, OnePlus czy Oppo, które dostarczają nowych rozwiązań i na bieżąco aktualizują swoje urządzenia.

Na zachodnich serwisach technologicznych pojawiła się informacja, a tak właściwie lista urządzeń, które otrzymają najnowszą wersję nakładki ColorOS 14, a co za tym idzie również Androida 14. Zmian w samej nakładce nie jest przesadnie dużo w porównaniu do poprzednika, ale największą i najbardziej rzucającą się w oczy zaraz po uruchomieniu urządzeni z nową wersją nakładki jest „Aquamorphic Design”. To system, który dostosowuje odpowiednio kolorystycznie cały system w zależności od wybranego motywu czy tapety, całość na screenach wygląda całkiem ciekawie, ale jak w praktyce przekonamy się po dłuższych testach tego rozwiązania. Z nowości jest też lepsza optymalizacja całej nakładki czy możliwość wyboru z większej palety podwyższonej częstotliwości wyświetlania obrazu będą to teraz 70, 90 czy 120 Hz.

Zmian trochę jest, ale nie są przesadnie nowatorskie czy coś co by faktycznie zmieniło podejście do działania takiej nakładki, ale myślę, że większość z tych zmian jak najbardziej można zaliczyć na spory plus. Jednak to co najważniejsze to lista urządzeń wraz ze wstępną datą kiedy pojawi się update na konkretnych modelach.

OPPO Find X5 Pro, OPPO Find X5, OPPO Reno 10 Pro+ 5G, OPPO Reno 8 Pro 5G, OPPO A77 (otrzymały wersję beta ColorOS 14 już w październiku),

W listopadzie: OPPO Find X3 Pro 5G, OPPO Reno 10 Pro 5G, OPPO Reno 10 5G, OPPO Reno 8 5G, OPPO Reno 8T 5G, OPPO Reno 8, OPPO Reno 8T, OPPO Reno 7, OPPO F23 5G, OPPO F21s Pro 5G, OPPO F21 Pro, OPPO A98 5G, OPPO A78 5G, OPPO A77s,

W grudniu: OPPO K10 5G, OPPO A77 5G,

W styczniu 2024 roku: OPPO A78, OPPO A58,

W kwietniu 2024 roku: OPPO Reno 8Z 5G, OPPO F21s Pro 5G, OPPO A96 5G.

Jak na razie lista wydaje się całkiem obszerna, choć może jeszcze ulec zmianie. Dajcie znać w komentarzach pod wpisem czy Wasz telefon załapał się na listę aktualizacyjną.

