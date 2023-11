Spider-Man 2 – recenzja

Sony w swoim portfolio ma kilka świetnych marek growych zrzeszonych wokół Playstation Studios, które kolejne edycje pojawiają się średnio co roku. 2022 należał zdecydowanie do God of War: Ragnarok. W przypadku 2023 roku również japoński producent nie zasypia gruszek w popiele i tym razem otrzymujemy kolejną kontynuację. Stworzoną przez studio Insomniac Games – czyli po prostu Spider-Man 2. Powiem szczerze, że ta produkcja była przeze mnie jedną z najbardziej wyczekiwanych w tym roku, a przy bardzo dobrze przyjętej jedynce i większym dodatku w postaci Spider-Man: Miles Morales apetyt rósł. Spider-Man 2 to pełnoprawna kontynuacja. Warto było czekać te kilka lat? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Spider-Man był bodaj moją pierwszą grą wówczas jeszcze na PS4 w której miałem okazję wbić platynę. Jedynka prócz świetnej historii wprowadzała całą masę bardzo dobrych rozwiązań, które w bardzo dobry sposób zostały rozszerzone w dwójce, a po części już w Spider-Man: Miles Moreles. Po pierwsze to co odróżnia jedynkę od dwójki to dwóch różnych bohaterów, dwóch pajączków – Peter Parker oraz Miles Moreles. Pierwszy z nich był protagonistą jedynki. Drugi został wprowadzony w dodatku, a dwójka to już dwóch bohaterów. Stoją na równi między sobą i co ważne, możemy w dużej mierze między nimi się przełączać niemal w dowolnym czasie w grze. Jest to bardzo dobrze rozwiązane, które sprawdza się przez całą grę. Trzeba również zaznaczyć, że część misji dedykowanych jest tylko dla Petera Parkera, część Milesa Morelasa, a część dla jednego i drugiego. Są też misje, w których mamy dodatkowo innego bohatera u boku których znamy z poprzedniej gry, a także możemy kierować innymi postaciami w konkretnych misjach fabularnych. Będąc już przy samej fabule, powiem szczerze, że to świetna historia napisana w bardzo dobry sposób. Nie jest przesadnie przeciągana, choć po jej ukończeniu jest trochę niedosyt, że mogło to wszystko jeszcze dłużej trwać. Warto też wspomnieć o misjach pobocznych, te są zawarte w kilka różnych rodzajach dochodzeń np. The Flames czy Mysterium (te można traktować jako wyzwania), a są również pojedyncze wezwania z aplikacji, które nie wiążą się już tak bezpośrednio ze sobą. Całość jest również ciekawie rozwiązana i w toku wykonywania głównej linii fabularnej robiłem zadania poboczne by trochę urozmaicić rozgrywkę. Aktywności pobocznych mamy całkiem sporo, są różnorodne, cześć wymagają tylko znalezienia np. spider-botów, wykonania misji. Nie są to może zbyt wyszukane aktywności, ale uzupełniają całość rozgrywki. Szczególnie wątki poboczne wnoszą z takich aktywności najwięcej. Za wykonywanie odpowiednich misji i zadań otrzymujemy doświadczenie, dzięki któremu możemy awansować na kolejne poziomy. Tutaj również pojawia się mocno rozbudowany system rozwoju. Bo zbieramy jeszcze żetony i części, to wszystko składa się na system progresu postaci. Jeśli chodzi o same drzewka rozwoju mamy zarówno dla osobne dla Petera Parkera, osobne dla Milesa Moralesa i zostaje jeszcze trzecie wspólne dla obu protagonistów. Całość została dobrze zbalansowana, a to nie koniec możliwości rozwoju postaci, bo do tego dochodzą jeszcze drzewka samych umiejętności. Pozostają nam jeszcze dodatkowo kostiumy i to raczej jest funkcja bardziej wyglądu. Kostiumów jest po 34 zarówno dla Milesa jak i Petera, ale to co jeszcze jest to możliwość rozwoju samego stroju. Tutaj każde z elementów ma jeszcze swoje osobne drzewko. Jak sami widzicie opcji rozwoju postaci jest całkiem sporo i ten element RPGowy przewija się przez całą rozgrywkę.

Jeśli chodzi o miejsce rozgrywki to Nowy Jork podobnie jak w poprzedniej części. Jednak jest on zauważalnie większy, jeszcze dokładniej odwzorowany. Frajda jaką dają przemieszczanie się bohaterami jest ogromna, tym bardziej, że prócz standardowego bujania się w sieciach mamy jeszcze coś na wzór wingsuita. W grze nazwano to siecioskrzydła. Dzięki czemu poruszanie się po całkiem dużym Nowym Jorku jest wygodniejsze i szybsze, choć oczywiście po odpowiednich modyfikacjach i rozwoju tej umiejętności.

W przypadku walki zmian jest chyba najmniej. Podstawową w tym wypadku jest szybka reakcja na ataki w postaci uników, i późniejsze wyprowadzenie ataku. Przy większej ilości przeciwników robi się naprawdę solidny młyn, i nawet bardziej „przypakowany” pajączek ma problem z osłoną przed atakiem. To co się sprawdziło w poprzednich odsłonach gry również i tutaj odgrywa ważną rolę i sprawdza się świetnie. Podstawowe ruchy pozostały takie same, ale mamy sporo nowości jeśli chodzi o umiejętności (a te w czasie rozgrywki również ewoluują i się zmieniają). Przeciwników również mamy całkiem sporo nowych, więc podstawy, które działają świetnie i nie ma potrzeby ich zmieniać tutaj również się sprawdzają, a całość została obudowana nowymi umiejętnościami. Oczywiście jak wcześniej walkę możemy toczyć zarówno na ziemi jak i w powietrzu, a też twórcy wykorzystali elementy skradankowe i ogłuszenia z ukrycia. Jest po prostu więcej i lepiej. W przypadku poziomu trudności jest również dobrze zbalansowane, na poziomie trudności Niesamowicie (czyli można powiedzieć Normalny) rozgrywka jest płynna bez zbędnego kilkukrotnego przechodzenia danego fragmentu gry.

Pod względem technicznym już wcześniejsza odsłona Spider-Mana na PS4 wyglądała świetnie, teraz jest to jeszcze wyższy poziom, choć przede wszystkim skupiono się na szczegółach. Na ekranie szczególnie w czasie większych potyczek dzieje się naprawdę dużo. Gdy weźmiemy pod uwagę umiejętności Milesa, który efektownie poraża przeciwników różnymi rodzajami błyskawic, przepięć itd. Jest to efektowne i wygląda naprawdę świetnie. Samo miasto również nabrało „rumieńców” szczególnie zasięg rysowania i horyzont daje poczucie nieskończoności całego miasta, ale pojawiają się również całkiem spore przestrzenie otwarte jak i większe zamknięte. Jak na razie technologia nie pozwala do zaglądania do każdego domu/mieszkania, ale tutaj w tym wypadku nie jest to w ogóle potrzebne. Warto nadmienić że mamy dwa tryby graficzne pierwszy graficzny (nazwany Wierność odtwarzania obrazu, który działa w 30 klatkach na sekundę i daje obraz w 4K i więcej szczegółów, natomiast drugi jest płynny i to już obniżona szczegółowość i 60 klatek na sekundę. Całą grę przeszedłem na pierwszym trybie i powiem szczerze, że działał on naprawdę dobrze. Pojawiały się drobne dropy, ale to tylko podczas najbardziej intensywnych potyczek, ale nie rzutowało to na odbiór gry czy ogólne wrażenia z rozgrywki. Podczas gry jeśli chodzi o problemy techniczne nie natknąłem się na nie. Niemalże wymaksowałem grę bez żadnego crasha czy zawieszenia się konsoli za co twórcom również należą się pochwały.

Spider-Man 2 to świetna produkcja. Bardzo dobra historia, świetna techniczne, dwóch bohaterów, którzy wzajemnie się uzupełniają, co również wprowadza sporą różnorodność. Powiem szczerze, że ciężko się do czegokolwiek przyczepić, bowiem jest to zdecydowanie jedna z najlepszych gier w które miałem okazję grać w 2023 roku. Ci z Was którzy oczekiwali totalnej rewolucji raczej się zawiodą, bo to dobry sequel z rozwojem marki, jest po prostu więcej i lepiej. Na rewolucję raczej trzeba będzie czekać w nowej grze Insomniac Games czyli Wolverinie, ale jak na razie nie wiemy na temat tej gry nic więcej że powstaje.