iPhone SE 4 będzie rewolucją dla budżetowej linii smartfonów?

Jeśli chodzi o urządzenia giganta z Cupertino mam pewien dysonans, bo tak właściwie jeśli chodzi o podstawowe modele iPhone’ów z linii 15 to koszt ponad 4700 zł za najtańszy wariant, ale ceny te oczywiście idą mocno w górę przez co najdroższy wariant to już dwukrotnie większy wydatek i tutaj nikogo nie dziwi kwota blisko 10 tysięcy złotych. Oczywiście jak przystało na producenta sprzętu mobilnego mamy linią flagową, ale też budżetową. Choć w przypadku urządzeń z logiem nadgryzionego jabłuszka na pleckach, powiem szczerze, że linia SE jest mimo wszystko piekielnie droga. Bo Aktualnie za ten model w podstawowej wersji przyjdzie nam zapłacić niespełna 2500 zł, a to przecież budżetowe rozwiązanie od Apple.

O serii iPhone SE już kilka razy mówiono, że ma zniknąć ze sklepowych półek, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że mimo wszystko kolejne generacje tych urządzeń będą powstawać. Po pierwsze najnowsze przeciekowe informacje sugerują, że iPhone SE 4 zadebiutuje dopiero w 2025 roku. Data premiery, a tak właściwie rok premiery może sugerować, że będzie to odświeżony model iPhone’a z poprzedniego roku czyli iPhone 14. Zyskać dzięki temu mamy większy wyświetlacz (urośnie z 4,7 cala do 6,1 cala), a także bryłę urządzenia znaną z iPhone’a 14. Nowością ma być również wymagane przez Unię Europejską wyjście USB typu C, a także Face ID. Możliwe, że również otrzymamy rozwiązanie znane z iPhone 15 Pro czyli konfigurowalny przycisk akcji. Nowości wydaje się całkiem sporo, ale trzeba wziąć pod uwagę, że jednak mimo wszystko urządzenie ma zadebiutować dopiero w 2025 roku, więc te nowości za dwa lata już nie będą wcale takie świeże jak się wydają w tym momencie.

iPhone SE 4 wydaje się całkiem ciekawą propozycją dla tych, którzy nie będą chcieli wydać na swój telefon przesadnie dużo pieniędzy, a koniecznie musza mieć telefon z logiem nadgryzionego jabłuszka. Jak Wam się podoba taki iPhone SE 4? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem.

Źródło: pocketnow.com