Smart akcesoria TP-Linka – recenzja część 2

Powracam z kolejną recenzją urządzeń z kategorii smart home sygnowanych logiem chińskiego producenta, tym razem na tapet weźmiemy kolejne trzy akcesoria czyli czujnik magnetyczny Tapo T110, przycisk S200B oraz gniazdo Tapo P110. Trzeba od razu jednak zaznaczyć jeden element, że zarówno czujnik magnetyczny jak i przycisk S200B wymagają do działania huba. Natomiast smart gniazdko Tapo P110 możemy już wykorzystywać bez udziału bramki TP-Linka. Wystarczy sama aplikacja do pełnego wykorzystania możliwości gniazdka.

Czujnik magnetyczny Tapo T110

Na pierwszy ogień idzie tym razem dosyć niepozorne urządzenie, a mianowicie czujnik magnetyczny TP-Link Tapo 110, który jest bardzo prosty w swoim działaniu. Zacznijmy jednak od początku czyli od samego pudełka jak i urządzenia.

Po pierwsze pudełko jak przystało na urządzenie smart nie jest przesadnie dużych rozmiarów, to małe puzderko, które chowa w sobie tak właściwie jedynie samo urządzenie i zestaw papierologii. Czujnik działa na baterię, więc tak na dobrą sprawę wystarczy wyciągnąć z niego jedynie zabezpieczającą folię i już działa. Fizycznie nie posiada również żadnych dodatkowych przycisków. Do tego dochodzi jeszcze bardzo prosta bryła, która nie ma w sumie dużej ilości dodatków. To tylko dwa elementy, które miedzy sobą przyciągają się magnesem. Nie mamy tutaj nic więcej zaimplementowane, co akurat w przypadku tego typu rozwiązań w zupełności wystarcza. Działa oczywiście na baterię jak większość tego typu czujników, dzięki temu możemy go zamontować w każdym dowolnym miejscu jaki nam się spodoba. Jak działa taki czujnik? Na zasadzie zbliżeniowym. Wystarczy jedną część przykleić na framugę okna czy drzwi, a drugą w odpowiedniej odległości na ruchomej części, skrzydle okna czy drzwi. Przy zamknięciu oba elementy się stykają. Przy otwarciu odległość się zwiększa, dzięki czemu wiemy kiedy okno, drzwi są otwarte/zamknięte. Taki czujnik możemy wykorzystać na wiele sposobów, więc tutaj w zależności jaki będzie nasz cel można modyfikować jego działanie.

Przycisk TP-Link Tapo S200B

Przycisk na pierwszy rzut oka wygląda bardzo niepozornie. Prosta okrągła konstrukcja, niezbyt duża która bez przeszkód mieści się w dłoni. Jedynie mamy dwie możliwości działania na nim – przycisk oraz obracanie, wydawać by się mogło, że nie pójdzie za tym za dużo funkcji, jednak w praktyce można trochę podziałać. Zacznijmy jednak od samego początku. Po pierwsze pudełko zostało zachowane jak na standardy TP-Linka w bardzo charakterystycznej wersji kolorystycznej czyli biało-błękitniej. Do tego dochodzi niezbyt dużych gabarytów cienki kartonik, a co znajdziemy w środku? Prócz samego urządzenia i zestawu papierologii tylko taśmę 3M do montażu rozwiązania ewentualnie na stałe. Jednak do pełni szczęście niewiele nam więcej potrzeba, bowiem sprzęt bez problemów można po wyciągnięciu z pudełka niemal od razu korzystać. Sposób konfiguracji nie odbiega od tego co już znamy, czyli musimy być w zasięgu bramki TP-Linka i z poziomu aplikacji odpowiednio dodać nowe urządzenie. Sam proces trwa dosłownie kilka chwil więc nie jest w żaden sposób trudny czy wymagałby od nas jakichkolwiek większych działań. Jakie możliwości daje nam przycisk? Do naszej dyspozycji mamy sumarycznie trzy opcje – pojedyncze kliknięcie, podwójne kliknięcie oraz obracanie urządzenia. Więc tak właściwie mamy trzy rozwiązania, które możemy modyfikować według swojego uznania. Ciekawym rozwiązaniem jest to, że korzystając już wcześniej wspomnianych akcji możemy zmieniać płynnie temperaturę barwową światła czy w ogóle je przyciemniać/rozjaśniać. Rozwiązanie przydatne i ciekawe, ale trzeba wziąć jednak pod uwagę, że najlepsze efekty w tym wypadku osiągniemy korzystając z dodatkowych rozwiązań takich jak inteligentny włącznik światła czy żarówki. Całość pod względem codziennego korzystania z urządzenia i rozwiązań działa bez najmniejszych zastrzeżeń. Podczas testów nie miałem problemów z działaniem urządzenia, w wszystkie gesty od razu były rozpoznawane przez urządzenie i odpowiedni monit czy akcja była wdrażana w życie.

Gniazdo TP-Link Tapo P110

To najnowsza wersja gniazdka smart dostępnego w ofercie chińskiego producenta. Do tej pory mieliśmy już dostępne kilka jego wersji, ale między sobą różniły się przede wszystkim wyglądem. Tutaj na pierwszy rzut oka zmian w designie nie ma. To bardzo prosta bryła zachowana w jasnej kolorystyce, bez dodatkowych elementów. Na plus jeśli chodzi o design to zdecydowanie największym jest lekka konstrukcja i na tyle kompaktowy rozmiar, że po podłączeniu do gniazdka nie zajmuje obu kontaktów. Jednak to co wyróżnia na tle pozostałych rozwiązań TP-Linka to licznik zużycia energii, dzięki czemu wiemy ile urządzenie podpięte pod gniazdko pobiera energii elektrycznej. Rozwiązanie ciekawe i dosyć prosto działające. Co ważne wszystkie niezbędne dane mamy dostępne z poziomu aplikacji mobilnej między innymi w formie wykresów. Oczywiście prócz tego rozwiązania mamy również możliwość włączania/wyłączenia gniazdka zdalnie i tak jak wcześniej wspomniałem nie musimy mieć w tym celu huba. Włączamy nasze gniazdko do prądu, odpalamy aplikację Tapo i kilka chwil i możemy korzystać z konfigurowanego urządzenia. W zestawie sprzedażowym nie mamy żadnych dodatkowych rozwiązań, tylko i wyłącznie samo gniazdko i dokumentacja.

Podsumowując, jeśli chodzi o powyższe urządzenie, wszystkie one sprawdzają się w 100% jeśli chodzi o elementy podstawowe smart home. Co ważne, wszystkie one integrują się bez najmniejszych problemów z aplikacją Tapo, więc wszystkie te urządzenia mamy łatwy dostęp w języku polskim.