Xiaomi POCO X6 Pro 5G to będzie średniopółkowa bestia

Powiem szczerze, że już od dłuższego czasu jeśli użytkownikowi nie zależy tak na dobrą sprawę na super aparacie to wybór dobrego średniopółkowca będzie lepszym rozwiązaniem. Po pierwsze pod względem wydajności te telefony zapewniają bardzo dobry komfort, mają najczęściej całkiem pojemne baterie, a kosztują tak na dobrą sprawę połowę tego co każdy flagowiec. Jednym z takich bestii szykuje się nowy model od Xiaomi, a tak właściwie submarki chińskiego producenta czyli POCO.

Mowa w tym wypadku o POCO X6 Pro 5G, który według przeciekowych informacji ma oferować układ Snapdragona 7 Gen 2, do tego 8 GB pamięci operacyjnej RAM, a także duży 6,67 calowy ekran, który pracować będzie z rozdzielczością 1,5K. Nie mogło również zabraknąć wyższego odświeżania na poziomie 120 Hz. Specyfikację ma uzupełnić potrójny główny obiektyw z 200 Mpx jednostką, do tego ogniwo o pojemności 5100 mAh wraz ze wsparciem technologii szybkiego ładowania. Całość na papierze wygląda lepiej niż dobrze, choć trzeba wziąć pod uwagę, że jak na razie powyższe informacje są tylko plotkami i do oficjalnej prezentacji jeszcze nieco czasu może upłynąć. Mimo wszystko już teraz wygląda nowy POCO X6 Pro 5G co najmniej dobrze.

Kiedy oficjalnie zostanie zaprezentowany najnowsze urządzenie od chińskiego producenta? Tego w tym momencie nie wiemy, ale jest to odpowiednik Redmi Note 13 Pro w wersji globalnej, więc myślę że nie przyjdzie nam czekać specjalnie długo na najnowszy smartfon od POCO.

Źródło: gsmarena.com