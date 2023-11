Elektryczne samochody od Xiaomi coraz bliżej

Chińska motoryzacja tak na dobrą sprawę rozpoczęła swój podbój świata właśnie wraz z nastaniem samochodów elektrycznych. Tak na dobrą sprawę, korzystając z aktualnych technologii dużo prościej jest wybudować samochód elektryczny niemal od zera niż tworzyć podobny w wersji spalinowej. Chińskie firmy od lat zajmują się branżą nowych technologii, gdzie takie firmy jak Xiaomi, Oppo, Huawei czy Vivo święcą tryumfy na całym świecie, a są to marki najbardziej znane w Europie w tym Polsce, a przecież wiele z nich nie jest dostępnych tak szeroko na świecie w oficjalnej dystrybucji. Dlatego też jak Xiaomi zapowiadało wejście w świat motoryzacji elektrycznej nie byłem bardzo zaskoczony. Jednak już na samym początku Xiaomi zapowiadało duże inwestycje w tę gałąź przemysłu i była tutaj mowa o kwotach rzędu około 1,4 miliarda dolarów w pierwszej fazie, a później w kolejnej dekadzie kolejne 10 miliardów. Dodatkowo Xiaomi planuje produkować około 300 tysięcy swoich samochodów rocznie, co jest naprawdę ambitnym założeniem.

Jednak to co już aktualnie wiemy na temat samochodu może sugerować, że będzie to całkiem ciekawa konstrukcja. W internecie na chińskich platformach społecznościowych można znaleźć zdjęcia jednego z prototypów, a tak właściwie nadwozia z elementami wnętrza. Całość wygląda ciekawie, choć nadal trzeba wziąć pod uwagę, że są to tylko prototypy, a nie urządzenia finalne. Widać, po zaawansowaniu rozwiązań, że jednak Xiaomi za wszelką cenę chce dotrzymać terminu i już w przyszłym roku oficjalnie zaprezentować swój pierwszy elektryczny samochód.

Ciekaw jestem jak ta rywalizacja na chińskim rynku, a później również i globalnym wyjdzie nam wszystkim konsumentom, bo już od pewnego czasu coraz pewniej chińscy giganci czują się w europejskiej motoryzacji. Czas pokaże, ale z całą pewnością będzie to ciekawa batalia, a my może w końcu doczekamy się zauważalnego spadku cen samochodów elektrycznych.

Co sądzicie o wejściu Xiaomi na rynek elektrycznych samochodów? Ma to sens? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

