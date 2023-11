God of War: Ragnarok z samodzielnym dodatkiem?

W przypadku oryginalnych produkcji sygnowanych logiem Playstation, a tak właściwie studia, które należą do Sony niewiele jest dużych dodatków czy ogólnie rzecz biorąc DLC. Z jednej strony to dobre podejście, bowiem od dłuższego czasu można było zauważyć tendencję twórców gier do wycinania niedokończonej zawartości z podstawowej wersji gry i późniejsze wydawanie jej w formie DLC za całkiem spore pieniądze. Z drugiej strony Sony skupiało się na dużych produkcjach tak właściwie w ogóle nie patrząc na półśrodki. Są jednak od tego bardzo dobre wyjątki, bowiem chociażby Spider-Man Miles Morales wprowadza zupełnie nową postać i mimo iż historia nie jest przesadnie rozbudowana gra się w nią świetnie i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że podobny zabieg będzie chciało wykonać Sony w przypadku serii God of War.

Do tej pory jeśli chodzi o serię God of War nie mieliśmy większych dodatków czy DLC, główna historia to kilka części na konsole Playstation zarówno te starsze jak i nowsze generacje, ale również na przenośną wersję konsolki czyli Playstation Vita. Po mocnych zmiana w grze nie mieliśmy żadnego dodatku czy DLC, ale według redaktorów serwisu Areajugones otrzymamy w niedalekiej przyszłości nowy dodatek, który będzie wzorowany rozmachem i wielkością na Spider-Man Miles Morales. Od premiery ostatniej odsłony czyli God of War: Ragnarok mija właśnie rok, więc to jest bardzo dobry czas na przygotowanie podobnej produkcji. Tym bardziej, że na najbliższe miesiące Sony nie ma zapowiedzianych dużych produkcji w swoim portfolio, owszem mówi się o Wolverine czy The Last of Us 3, ale myślę, że jednak daty premier będą znacznie odleglejsze niż przyszły rok.

Według przeciekowych informacji więcej danych odnośnie ewentualnego dodatku więcej szczegółów powinniśmy poznać na tegorocznych The Game Awards czyli na początku grudnia. Oczywiście jak na razie wszystkie powyższe informacje są plotką, więc jeszcze wiele pod tym względem może się jeszcze zmienić.

