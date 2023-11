Mapy Google w końcu z przydatną funkcją w Polsce

Powiem szczerze, że na przestrzeni ostatnich kilku lat miałem okazję testować przeróżne wersje nawigacji samochodowych. Począwszy od tych płatnych, bezpłatnych te działały różnie i różnie były aktualizowane i najczęściej tak czy siak wracałem do starych i dobrych Map Google. Rozwiązanie natywnie dostępne na urządzeniach sygnowanych zielonym robocikiem mimo iż ma swoje wady ma też zdecydowanie sporo zalet, z których na co dzień korzystam przy sparowaniu mojego telefonu z samochodem poprzez Android Auto. Owszem, nie wszystkie nowości jakie pojawiają się w pozostałych krajach od nas są dostępne od ręki i tak właśnie jest z elementem, który pojawił się jako nowość w Polsce.

Mowa w tym wypadku o informacjach dotyczących ograniczeniu prędkości. Coś co wydawałoby się totalną podstawową i musi być w każdej nawigacji dostępne od ręki w polskiej wersji Map Google nie było dostępne, aż do teraz. Update zaczyna wchodzić na nasze urządzenia, więc może się jeszcze okazać, że nie pojawił się na Waszym telefonie/samochodzie, ale to już kwestia dnia, dwóch dzięki którym możemy z nich korzystać na co dzień. Jak to powiadają lepiej późno niż wcale, ale mam nadzieję, że kolejne nowości, z których mogą korzystać użytkownicy z pozostałych zakątków świata będą znacznie szybciej dostępne w Polsce.

Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem czy korzystacie z Google Maps na co dzień, czy jednak konkurencyjne rozwiązanie jak Yanosik czy Waze bardziej przypadło Wam do gustu.

Źródło: własne