Android 14 i One UI 6.0 już dla Galaxy S23, Galaxy S23+ oraz Galaxy S23 Ultra

Można powiedzieć, że sezon na wszelkiej maści aktualizacji do najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem można uznać za otwarty. Sam system zadebiutował w stabilnej wersji dopiero w październiku, więc powiem szczerze, że Samsung w tym roku naprawdę szybko postarał się o wydanie stabilnej wersji swojej nakładki i systemu. Co prawda już wcześniej trwały beta testy i to już od dobrych kilku tygodni, co nie zmienia faktu, że cały proces aktualizacji został całkiem sprawnie udostępniony.

Po pierwsze ważną informacją jest to, że prócz najnowszej stabilnej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem mamy jeszcze dodatkowo nakładkę w wersji One UI 6.0. Oba te elementy nieco ważą, bo cała aktualizacja to bagatela 3,1 GB, więc naprawdę sporo. Warto przed przystąpieniem do samego procesu podłączyć się do sieci Wi-Fi. Druga sprawa to sam proces aktualizacji, w związku z tym, że mamy do czynienia z kolejną wersją Androida to zmian jest sporo, więc może nawet trwać całość do godziny czasu. Warto mieć na wszelki wypadek naładowany w pełni telefon, by nie było pod tym względem żadnej niespodzianki. Jak na razie update pojawia się sukcesywnie w całej Europie w tym w Polsce na tegorocznych flagowcach czyli Samsungu Galaxy S23, Galaxy S23+ oraz najmocniejszej wersji z całej rodziny czyli Samsungu Galaxy S23 Ultra. Oczywiście przyjrzę się bliżej wszelkim zmianom i nowinkom, które pojawiły się wraz z Androidem 14 oraz One UI 6.0, ale o takich wrażeniach będziecie mogli przeczytać w osobnym artykule.

Breaking ‼️ Non-beta users of the Galaxy S23 are also starting to receive the One UI 6 update in European countries (EUX CSC). Size: 3.1 GB

Build: S918BXXU3BWJM/S918BOXM3BWJM/S918BXXU3BWJM Repost 🫠 #OneUI6#OneUI #GalaxyS23 #GalaxyS23Ultra #GalaxyS pic.twitter.com/MYsS1c1uVx — Tarun Vats (@tarunvats33) October 30, 2023

Jak na razie nie wiemy kiedy konkretnie najnowsza wersja Androida i nakładki od koreańskiego producenta pojawi się na kolejnych urządzeniach Samsunga, ale tegoroczne tempo Koreańczyków jest naprawdę bardzo dobre, więc pierwsza połowa listopada wydaje się naprawdę realna. Dajcie znać czy update pojawił się już na Waszych urządzeniach i jak się sprawuje w praktyce.