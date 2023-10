Facebook i Instagram od teraz są płatne

Wydawałoby się, że siłą platform społecznościowych jest to, że są dostępne za darmo. Dzięki czemu dostępność takich usług jest bardzo duża, a próg wejścia niewielki. Kilka kliknięć uzupełniony formularz i tak właściwie tyle. Najwięksi gracze na rynku zarabiają przede wszystkim na reklamach, które atakują nas z każdej strony i ciężko w ogóle się od nich uwolnić. Do swego rodzaju cena za to, że możemy z nich korzystać za darmo. Jednak swego rodzaju eksperymenty na tym poletku zaczął wyprawiać Elon Musk przy udziale Twittera, a tak właściwie platformy X. Moim zdaniem nie do końca to się sprawdziło, ale jak widać kolejni gracze wchodzą w temat odpłatności za swoje usługi.

Facebook oraz Instagram właśnie dostał możliwość wykupienia abonamentu, dzięki któremu będziemy mogli się raz na zawsze pozbyć wszelkich reklam z naszych social mediów. Dotyczy to jak na razie krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Kwota abonamentu będzie się różniła w zależności od tego z jakich urządzeń będziemy korzystać. W przypadku komputerów stacjonarnych będzie to 9,99 euro miesięcznie, co daje w przeliczeniu na złotówki około 45 zł. Natomiast dla tych, którzy korzystają z Facebooka i Instagrama na platformach mobilnych koszt jest zauważalnie wyższy i wynosi 12,99 euro czyli około 58 zł. Płatne subskrypcje pojawią się już w listopadzie, ale może się okazać, że to nie koniec ewentualnych wydatków. Bowiem od pierwszego marca przyszłego roku będziemy musieli zapłacić za każde dodatkowe urządzenie podpięte do naszych kont i w tym wypadku będzie to 6 euro za komputery stacjonarne, a 8 euro za smartfony. Może się okazać, że za Facebooka i Instagrama w wersji bez reklam przyjdzie nam zapłacić pod 100 zł miesięcznie. Wydaje się całkiem sporo, choć jak zapewnia sama platforma „Podczas subskrypcji informacje o użytkownikach nie będą wykorzystywane do wyświetlania reklam”, więc tutaj można dojrzeć plus.

Oczywiście jak na razie nadal wszystkie podstawowe funkcje i ustawienia Facebooka i Instagrama pozostają bezpłatne, ale mimo wszystko trochę to wszystko wygląda na pewien skok na kasę. Jak Wam się podoba podejście do płatnego Facebooka i Instagrama? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem.

