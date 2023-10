Assassin’s Creed: Nexus na pierwszym obszernym gameplay’u

Nieco ponad dwa tygodnie temu zadebiutowała nowa odsłona gry z serii Assassin’s Creed, dokładniej mówiąc Assassin’s Creed: Mirage. Była to kolejna odsłona głównej serii gier, choć można powiedzieć, że bardziej pasowałby do niej opis rozbudowany dodatek. Recenzję tej produkcji możecie już przeczytać na łamach MobileWorld24.pl pod tym linkiem, ale wygląda na to, że w niedalekiej przeszłości na sklepowych półkach pojawi się kolejna część tym razem przygotowana z myślą o fanach gogli VR. Mowa oczywiście o Assassin’s Creed: Nexus, który będzie dostępny na goglach Meta Quest.

Assassin’s Creed: Nexus pojawi się na wcześniej wspomnianych goglach już 16 listopada bieżącego roku, ale mimo iż do premiery pozostały niespełna trzy tygodnie o samej produkcji nie wiedzieliśmy do tej pory zbyt wiele. Na szczęście pojawił się oficjalny nieco obszerniejszy materiał z produkcji, który odsłania nieco rąbka tajemnicy.









Po pierwsze jeśli chodzi o samą historię, to główną protagonistą jest informatyczka Dominika Wilk. Pracujące ona dla Abstergo, ale pod przykrywką. Ma za zadanie odnaleźć artefakty ukryte przez znanych nam dobrze z wcześniejszych części Assassin’s Creed bohaterów – Ezio, Kasandrę oraz Connora Kenweya. Całość oczywiście będzie okraszona dużą ilością parkouru, którego w pewien sposób będziemy mogli personalizować pod siebie. Nie zabraknie również ukrytego ostrza, ale skorzystać będziemy mogli również z łuku czy tomahawka. Twórcy przygotowali również opcje skradania się. Całość na pierwszych konkretniejszych gameplay’ach wygląda naprawdę świetnie. Ciekaw jestem jednego czy po dłuższej rozgrywce gracz nie będzie miał zawrotów głowy i mdłości. Bo tak dynamiczne tytuły w wersji VR mogą być finalnie różnie przyjmowane.

Całość na gameplay’u wygląda naprawdę ciekawie, choć powiem szczerze, mam obiekcje co do tego czy dłuższa gra nie będzie zanadto męczyć. Jednak to się okaże po testach produkcji, jednak mimo iż jest to tylko spin-off wygląda naprawdę ciekawie, tym bardziej, że jest to pierwsza produkcja VR w uniwersum Assassin’s Creed.

