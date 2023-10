WhatsApp w końcu z obsługą wielu kont

Od dłuższego czasu właścicielem WhatsAppa jest grupa Meta, ta sama która zajmuje się między innymi Facebookiem. Jednak odnoszę wrażenie, że przez to że jest to tak ogromny moloch, nie mamy nowości zbyt szybko wprowadzanych. Nie tak dawno pojawiła się rozbudowa ilości osób w konwersacjach czy ilości multimediów. Jednak aktualnie najnowszym wprowadzonym przez WhatsAppa „ficzerem” jest obsługa kilku kont na jednym urządzeniu w jednej aplikacji. Nie jest to żadne odkrycie, bo tak na dobrą sprawę konkurencja od dobrych kilku lat np. Telegram, jednak jak to powiadają lepiej późno niż wcale.

Warto nadmienić, że update dopiero co wyszedł w Stanach Zjednoczonych i możliwe, że zanim dotrze do nas aktualizacja minie kilka dobrych dni. Możecie z poziomu sklepu Google Play wejść w swoje konto i odnaleźć aplikację WhatsApp, wówczas jeśli będzie możliwy update bez przeszkód przez jedno kliknięcie będziecie mogli go zainstalować. Kilka słów o samej funkcjonalności. Po pierwsze, żeby móc w ogóle skorzystać z opcji dwóch kont w jednej aplikacji trzeba mieć telefon z trybem Dual SIM i dwoma kartami SIM. W innym wypadku nie damy rady podłączyć nowego konta. Sam proces konfiguracji ogranicza się do kilku kliknięć i cała magia tak właściwie dzieje się sama. Co ważne jest też możliwość po odpowiedniej konfiguracji łatwego przełączania się pomiędzy jednym i drugim kontem.

Opcja działania na kilku kontach powinna być dostępna już od dłuższego czasu, bo wielu użytkowników jej po prostu potrzebowało. W końcu się pojawi i myślę, że zyska całkiem sporą popularność. Co prawda jak na razie na update również musimy czekać, ale nastąpi to najpewniej w przeciągu kilku najbliższych dni.

