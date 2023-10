Tecno Spark 10 Magic Skin Orange – recenzja

Tecno to marka, której smartfony pojawiły się w Polsce niedawno. Tak na dobrą sprawę to moja pierwsza dłuższa styczność z tą marką. Przez ostatnie trzy tygodnie miałem okazję testować jeden z najnowszych średniopółkowców od chińskiego producenta – Tecno Spark 10. Jak sprawuje się w praktyce? Czy warto jest swoich pieniędzy? Zapraszam do lektury pełnej recenzji urządzenia.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Jak to bywa w przypadku średniopółkowych modeli pudełko niczym szczególnym się nie wyróżnia. Ot co charakterystyczny kolor. Jednak to co najbardziej mnie interesuje, to zawartość opakowania. Choć powiem szczerze, że nie ma tam zbyt dużo odkrywczych elementów. Oczywiście prócz samego urządzenia znajdziemy również ładowarkę z odczepialnym kablem USB typu C, a także proste etui. To co rzadziej się pojawia w tego typu rozwiązaniach to słuchawki. Tutaj mamy prosty zestaw słuchawkowy z wyjściem minijack 3,5 mm. Nie mogło zabraknąć również zestawu papierologii.

W przypadku specyfikacji to tutaj nie ma co szaleć. Po pierwsze sercem urządzenia jest układ MediaTeka Helio G37 do tego dochodzi jeszcze 8 GB pamięć operacyjnej RAM, a także 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Specyfikację uzupełnia całkiem spory 6,6 calowy ekran w technologii IPS TFT. Mamy również pojemną baterię 5000 mAh z maksymalnym ładowaniem o mocy 18 W. Ciężko to nazwać szybkim ładowaniem. W przypadku aparatów mamy dwa obiektywy, 50 Mpx i drugi wspomagający. Pełną specyfikację urządzenia znajdziecie w tabelce poniżej.

Jakość wykonania oraz design

Tecno to marka, która nie jest już taka nowa jakby się mogło początkowo wydawać. W Polsce jest faktycznie od kilku miesięcy, ale na świecie istnieje i wydaje telefony już od dobrych kilkunastu lat. Jednak jak to jest z designem urządzeń tej marki? Tecno Spark 10 od samego początku przykuwa wzrok, a to za sprawą jaskrawych plecków urządzenia, które dodatkowo są wykonane z ekologicznej skóry. Dzięki czemu za ciekawym designem idzie również nietuzinkowa faktura. Bryła urządzenia jest prosta bez większych udziwnień. Co prawda telefon przez proste krawędzie jest również dosyć kanciasty i nie wydaje się szczególnie smukły, ale mimo wszystko takie połączenie jak najbardziej się sprawdza. Na pleckach urządzenia są trzy wysepki na aparaty, i jak przystało na dzisiejszą modłę oczywiście znacznie większe niż potrzeba, ale taki mamy teraz klimat. Wysokość wysp możemy zniwelować przez użycie odpowiedniego etui. Na szczęście nie jest to, aż taka duża różnica jak w niektórych modelach. Telefon mimo iż nie należy do najmniejszych rozwiązań leży dobrze w dłoni. Co do jakości poszczególnych materiałów raczej nie mam większych uwag. Wszystkie elementy smartfona są dobrze spasowane i nie ma mowy by cokolwiek skrzypiało nawet pod większym naciskiem.

Od frontu otrzymujemy całkiem spory wyświetlacz. Centralnie przy górnej belce urządzenia znajdziemy przedni obiektyw aparatu, który jest w formie notcha w kształcie łezki. Nieco wyżej producent zaimplementował również krawędziowy głośnik służący do rozmów telefonicznych. Jak zwykle najwięcej elementów umieszczono na krawędziach urządzenia. Idąc od lewej mamy tackę na kartę SIM. Na dolnej jest wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm, a także mikrofon, wyjście USB typu C, a także głośnik multimedialny. Na prawej krawędzi chiński producent zaimplementował trzy fizyczne klawisze. Pierwsze dwa przyciski służą regulacji głośności. Poniżej został klawisz power, który ma dodatkowo zintegrowany czytnik linii papilarnych. Na ostatniej górnej krawędzi nie znajdziemy już żadnych dodatków. Z kolei plecki telefonu Tecno to trzy wysepki na aparaty. Dwie faktycznie mieszczą obiektywy aparatów (tutaj jeden główny 50 Mpx, oraz drugi pomocniczy). Trzecia z wysp to po prostu dioda doświetlająca LED, która ma za zadanie doświetlać nasze zdjęcia.

Ekran

W przypadku Tecno Spark 10 Pro mamy do czynienia z ekranem o przekątnej 6,6 cala, który pracuje z maksymalną rozdzielczością HD+ czyli 720×1612 pikseli. Co daje zagęszczenie na poziomie 266 pikseli na cal. Jeśli chodzi o odświeżanie ekranu mamy tutaj 90 Hz, czyli nieco wyższe niż standardowe 60 Hz. Ekran został wykonany w technologii IPS TFT, co nie zapewnia najwyższej możliwej jakości wyświetlanego obrazu. Jednak do codziennego korzystania myślę że powinien wystarczyć. Jeśli chodzi o ramki wokół wyświetlacza otrzymujemy je mocno zróżnicowane. Najgorzej jest z tą dolną i tutaj „wytwarza” się swego rodzaju podbródek, które niestety pojawia się dosyć często w przypadku urządzeń ze średniej, nieco tańszej półki cenowej. Jeśli chodzi o jakość wyświetlanego obrazu to tutaj jest przyzwoicie. Mamy ładnie odwzorowane kolory, choć do dynamiki z HDRem brakuje. Obraz jest szczegółowy, mamy dobrą rozdzielczość, a przy tym jeszcze dodatkowo całość reaguje naprawdę sprawnie na wszelkie polecenia. Jeśli chodzi o część techniczną, to tutaj pod względem oprogramowania niestety możliwości konfiguracji są bardzo znikome. Jedynie podstawowe funkcje możemy zmodyfikować, a o Always on Display musimy w ogóle zapomnieć.

Bateria

Została nam jeszcze bateria która jak na standardy urządzeń mobilnych 5000 mAh to całkiem przyzwoity wynik. Mamy jeszcze niby szybkie ładowanie o mocy maksymalnej mocy 18 W, więc szybkim ładowaniem ciężko to nazwać, bo mimo wszystko standardem nawet w tańszych urządzeniach mamy 30W-50W. Naładowanie urządzenia od zera do pełna to jakieś godzina i 45 minut, sporo, ale bateria jest również całkiem pojemna, a 18 W to nie demon prędkości. Jeśli chodzi o codzienne korzystanie z telefonu tutaj nie ma problemu i półtora do dwóch dni to realny czas działania. Owszem to nie jest coś co by nas zaskoczyło, ale mimo wszystko jest to jak najbardziej przyzwoity wynik. W zestawie wraz z urządzeniem znajdziemy również ładowarkę z odczepialnym kablem USB typu C.

Aparat

Wraz z telefonem otrzymujemy dwa obiektywy – jeden główny 50 Mpx oraz drugi pomocniczy. Od frontu z kolei znajdziemy 8 Mpx kamerkę do selfie. Jeśli chodzi o jakość wykonywanych zdjęć cóż całość wygląda mocno przeciętnie i ciężko się rozwodzić na ich jakością. Przy dobrym oświetleniu aparat radzi sobie nieźle, choć w tej półce cenowej liczyłem jeszcze na nieco więcej. Pomijać trzeba w ogóle zoom cyfrowy, bo jakość wówczas spada na łeb na szyję. Jeśli chodzi o zdjęcia nocne to tutaj ilość szczegółów drastycznie spada i całość wygląda mizernie, a w związku że tryb Ultra Night naświetla dłużej zdjęcia i przetworzenie fotki trwa również dłużej to na finał zrobienia zdjęcia musimy czekać dobrych kilka sekund. W kwestii nagrywania filmów, cóż jest taka opcja, ale nie mamy tutaj żadnych fajerwerków. Całość wygląda pod tym względem mocno przeciętnie i ciężko w tym kontekście coś więcej wyciągnąć. Poniżej znajdziecie galerię zdjęć wykonanych przy pomocy testowanego egzemplarza.

Oprogramowanie

Telefon działać pod kontrolą systemu sygnowanego zielonym robocikiem oznaczonym numerem trzynastym. Dodatkowo producent zaimplementował autorską nakładkę chińskiego producenta czyli HiOS w wersji 12.6.0. Mamy jeszcze pakiet bezpieczeństwa datowany na czerwiec bieżącego roku, zakładając, że pisząc te słowa jest już połowa października to łatki bezpieczeństwa mogły by być nieco świeższe. Co do samego systemu cóż powiem szczerze, że mnie osobiście niczym szczególnym nie zachwycił to trochę zlepek rozwiązań, które znajdziemy u konkurencji, ale nic tak na dobrą sprawę nowego. Brakuje mi tutaj świeższego podejścia, bo to co uzyskałem to raczej nic nowego. Wśród preinstalowanych rozwiązań mamy kilka aplikacji między innymi Palm Store czy WPS Office, ale na szczęście nie jest ich dużo, a w razie czego zawsze też można je usunąć. Całość sprawdza się dobrze, choć tak jak mówiłem brakuje trochę do oryginalności.

Multimedia

W przypadku tego modelu mamy do czynienia z podstawowym zestawem multimedialnym. Ekran jest duży, ale tutaj nie mamy szału jeśli chodzi o dodatkowe rozwiązania takie jak HDR, czy wysokie 120 Hz odświeżanie wyświetlacza. Szkoda, że nie mamy tutaj zaprzęgniętej technologii AMOLED. Jeśli natomiast chodzi o dźwięk to tutaj po pierwsze jest wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm, które staje się coraz mniej popularne jeśli chodzi o szczególnie modele z wyższej półki cenowej. To akurat wychodzi na plus. Inna sprawa, to związana z głośnikiem on jest tylko jeden i to ten podstawowy i dźwięk z niego dochodzący jest naprawdę bardzo przeciętny. Brakuje mi przede wszystkim dodatkowej głębi, bo głośnik gra bardzo przeciętnie.

Czytnik linii papilarnych

Jak przystało na średniopółkowy model mamy do czynienia z czytnikiem linii papilarnych zaimplementowanych wraz z klawiszem power. Jest to element, który często jest wykorzystywany przy nieco tańszych rozwiązań, choć sprawdza się bardzo dobrze. W przypadku testowanego przeze mnie telefonu Tecno również nie mam zastrzeżeń. Sam czytnik działa szybko bez żadnej dodatkowej zwłoki, dzięki czemu telefon odblokowuje się naprawdę sprawnie. Co do samej konfiguracji również nie mam zastrzeżeń. Całość odbywa się bardzo sprawnie. Wystarczy kilkukrotnie zeskanować nasz odcisk palca i wówczas cała magia dzieje się sama. Tutaj pod tym względem nie mamy żadnych dodatkowych rozwiązań i nie wychodzi to poza standard.

Wydajność oraz gry

Do naszej dyspozycji chiński producent udostępnił całkiem niezły zestaw pod względem wydajnościowym. Mamy tutaj układ MediaTeka czyli Helio G37 do tego dochodzi jeszcze dodatkowo 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Zestaw ten daje całkiem niezłe możliwości, choć na pewno nie daje się dla graczy chcących uzyskać jak największą wydajnością. To co oferuje nam telefon to standard jeśli chodzi o tę półkę czyli większość urządzeń bez problemów odpalimy na tym telefonie, ale nie będą to najwyższe możliwe ustawienia graficzne, jednak dla większości niedzielnych graczy taki duet powinien w zupełności wystarczyć. Inna sprawa, że jeśli chodzi o codzienne korzystanie z telefonu to również taka wydajność powinna wystarczyć. Wyniki benchmarków znajdziecie w tabelce poniżej.

Łączność

Tecno Spark 10 to model który oferuje wszystkie najważniejsze moduły łączności bezprzewodowej. Mamy do czynienia z zarówno z Bluetooth oraz Wi-Fi, ale wśród tych rozwiązań znajdziemy również moduł do płatności zbliżeniowych czyli NFC. Tak właściwie nie potrzebujemy nic więcej do pełni szczęścia. Może bardziej wymagający użytkownicy będą chcieli jeszcze port podczerwieni, ale moim zdaniem nie jest to czynnik niezbędny. Jeśli chodzi o kulturę działania urządzenia nie natrafiłem podczas testów na problemy z tej strony. Nie pojawiały się żadne problemy chociażby z przerywaniem połączenia czy innymi pokrewnymi problemami. Co do jakości rozmów również nie mam zastrzeżeń, całość pod tym względem sprawowała się bez zarzutów.

Podsumowanie

Tecno Spark 10 to smartfon, który jest stworzony dla użytkowników mniej wymagających, bo za niespełna 749 zł otrzymujemy wszystko do czego został taki telefon stworzony. Mamy niezłą baterię, choć bez szybkiego ładowania, do tego przeciętną wydajność. Szkoda że nie udało się wcisnąć nieco mocniejszego i lepszego aparatu, ale mimo wszystko ograniczenia budżetowe były są całkiem spore.