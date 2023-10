Nowy system Xiaomi dostaną nieliczne smartfony Chińczyków

Od kilku dni zaczęły się pojawiać pierwsze konkretniejsze informacje odnośnie nowego systemu chińskiego producenta. Co prawda wygląda na to, że wszystkie zmiany jakie zostaną wprowadzone nie będą szczególnie rewolucyjne. Można by bardziej to nazwać pudrowaniem aktualnego MIUI, który już ma już swoje lata, ale zmiana nazwy dodatkowo nie wprowadza nic nowego. Liczę, mimo wszystko, że Xiaomi nas pozytywnie zaskoczy i będziemy otrzymywać jakieś nowe rozwiązania, których nie widzieliśmy u konkurencji.

Jednak to co najważniejsze, HyperOS nie będzie dostępny tylko dla najnowszych urządzeń, które pojawiają się na sklepowych półkach, ale również dla tych, które już są na rynku.

Mi:

* seria Xiaomi 13,

* seria Xiaomi 12S,

* seria Xiaomi 12,

* seria Xiaomi 11,

* seria Xiaomi 10.

Mix:

* Xiaomi Mix 4,

* wszystkie Xiaomi Mix Fold.

wszystkie modele Civi,

Redmi:

* seria Redmi K60,

* seria Redmi K50,

* seria Redmi K40,

* seria Redmi Note 13,

* seria Redmi Note 12,

* seria Redmi Note 11,

* seria Redmi Note 10,

* seria Redmi Note 9,

* seria Redmi 12,

* seria Redmi 10.

tablety:

* Pad 5, Pad 6, Redmi Pad, Redmi Pad SE.

Lista jest całkiem długa, choć trzeba pamiętać o jednym aspekcie. Jak na razie powyższa lista nie jest oficjalna i może się jeszcze w tym kontekście sporo zmienić. Najpewniej w niedalekiej przyszłości Xiaomi coś więcej powie na temat nadchodzących nowości ze swojej stajni, bo czeka nas pełny wysyp premier i to zarówno jeśli chodzi o smartfony jak i samo oprogramowanie. Czekacie na najnowsze doniesienia ze stajni chińskiego producenta? Dajcie znać na co czekacie najbardziej HyperOS czy serię Xiaomi 14? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

