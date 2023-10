Studio CI Games pochwaliło się wynikami sprzedaży Lords of the Fallen

Sprzedaż najnowszej produkcji z rodziny soulslike czyli Lords of the Fallen po 10 dniach od premiery przekroczyła milion egzemplarzy – poinformowało studio CI Games. Lords of the Fallen zaliczyło w pierwszych dniach niezbyt udany debiut. Gracze oraz streamerzy, którzy skusili się na rozgrywkę w dniu premiery, skarżyli się na liczne błędy w grze oraz złą optymalizację. Niezadowolenie odbiorców było na tyle duże, że akcje spółki CI Games mocno straciły na wartości. Pierwsze opinie graczy na Steamie również nie napawały optymizmem. Na kilkaset opinii zaledwie 30% było pozytywnych.Kilka dni po premierze została udostępniona aktualizacja, która między innymi naprawiła błędy niektóre występujące w fizyce gry, poprawiła ogólną optymalizację oraz usprawniła działanie gry na kartach graficznych od AMD. Od tego momentu średnia ocena gry zaczęła rosnąć. Na chwilę obecną gra posiada 72% pozytywnych opinii.

„Lords of the Fallen to najważniejsza i najambitniejsza gra, jaką stworzyliśmy w ciągu 20-letniej historii oraz pierwsza gra z segmentu AAA, którą zamierzamy tworzyć w nadchodzących latach. Cieszymy się, że nasz innowacyjny projekt wniósł świeżość do gatunku gier action-RPG, co przełożyło się na sukces całego zespołu” – informuje prezes CI Games – Marek Tymiński.

Marek Tymiński twierdzi, że początkowa sprzedaż gry przekroczyła prognozy studia. Ale czy Lords of the Fallen finalnie osiągnie sukces na rynku gier soulslike? Na ten moment trudno przewidzieć jak gra przyjmie się w większej społeczności graczy. Dużo zależy od tego czy CI Games należycie szybko dopracuje grę pod względem mechaniki rozgrywki oraz optymalizacji oraz czy streamerzy będą zainteresowani transmitowaniem gry na swoich kanałach.