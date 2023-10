TP-Link Tapo C510W – test kamery zewnętrznej

Najnowsza propozycja od TP-Linka to kamera zewnętrzna, która w porównaniu do swojego poprzednika zyskała kilka rozwiązań. Między innymi mamy lepszą jakość nagrań w jakości 2K. Jak się sprawuje w praktyce? Jakie nowości wprowadza nowość od chińskiego producenta? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pudełko jak przystało na TP-Linka mamy zachowane w niebieskiej i białej kolorystyce. Standardowej jak dla TP-Linka, choć ciut ciemniejszej od poprzedniego odcienia. Jednak to co najważniejsze znajdziemy w środku mamy oczywiście samą kamerę wraz z uchwytem, który umożliwia łatwy montaż kamery do ściany. Do tego mamy zestaw montażowy z odpowiednimi śrubkami montażowymi i kołkami, w sumie to jeszcze znajdziemy dodatkowy zestaw papierologii oraz nie mogło zabraknąć zasilacza, bez którego nie podłączymy naszej kamery zewnętrznie.

W przypadku specyfikacji znajdziecie pełen opis poniżej.

Kamera

Przetwornik obrazu – 1/2.8” CMOS

Rozdzielczość – 2K 3MP (2304 × 1296)

Obiektyw -2.0±5%; Ogniskowa: 3.9mm±5%

Tryb nagrywania w nocy- Diody IR LED (do 30m), Nocna wizja w pełnym kolorze

Zasięg widzenia 360° poziomo, 130° pionowo

Stopień ochrony IP65

NAGRANIA WIDEO

Częstotliwość wyświetlania klatek 15 fps

Transmisja strumieniowa wideo 2K

Kompresja wideo H.264

Jakość wykonania oraz design

Kamera jak przystało na urządzenie sygnowane logiem TP-Linka niespecjalnie wyróżnia się pod względem designu. W sensie takim mamy prostą lekko zaokrągloną bryłę zachowaną w kolorze białym z elementami czarnymi, dzięki czemu kamera nieco wtapia się w otoczenie i nie „daje po oczach” co dla tego typu urządzeń jest dobre. Owszem konstrukcja jest wykonana z plastiku, ale jest on dobre jakości, dzięki czemu nie mowy by cokolwiek skrzypiało nawet pod większym naciskiem. Jak przystało na urządzenie zewnętrzne bez przeszkód ochroni się przed zewnętrznymi czynnikami atmosferycznymi, dzięki czemu nie ma mowy by cokolwiek się zadziało z kamerą później. Ma certyfikat IP65 , ale trzeba nadmienić, że wodoodporna jest tylko poprawnie zainstalowana do góry nogami, w innym wypadku nie mamy zapewnionej tej wysokiej ochrony. Ta ma obrotową konstrukcję zarówno w pionie i w poziomie, dzięki czemu mamy 360 stopni zasięgu w poziomie oraz również aż 130 stopni w pionie, więc tak na dobrą sprawę można ją zainstalować w miejscu trudno dostępnym a nimi wszystko będzie miała ona możliwość spokojnego przeglądania całego obserwowanego terenu. Oczywiście jest też przy niej zaprzęgniętych całkiem sporo różnych funkcji związanych z nagrywaniem, ale o tym nieco później.

Od frontu gdy patrzymy na kamerę mamy obiektyw kamery wraz z czteremi diodami, dwie to diody na podczerwień, dwie kolejne LEDowe do podświetlania i pomiędzy nimi mniejsza dioda informująca o stanie samej kamery. Nieco niżej znajdziemy mikrofon (owszem prócz nasłuchiwania tego co się dzieje, mamy również zaimplementowaną dwukierunkową komunikację). Z tyłu kamery znajdziemy pod klapką (którą trzeba odkręcić przy pomocy śrubokręta) slot na kartę microSD oraz przycisk reset. Poza klapką znajdziemy głośnik do wcześniej wspomnianej dwukierunkowej komunikacji. Co ważne karty pamięci możemy zaimplementować od 8 GB do aż 512 GB więc wachlarz jest naprawdę pokaźny. Na koniec kabla białego mamy złącze, dzięki któremu podłączymy się do energii elektrycznej przy pomocy zasilacza dołączonego do zestawu.

Jakość nagrywania

Pod względem jakości nagrania otrzymujemy możliwość nagrywania w jakości 2K, więc co do jakości samych nagrań nie mam większych uwag. Sama kamera też w zależności od jakości połączenia daje nam możliwość zmniejszania jakości nagrania, tak by obraz przesyłany był płynny. Co ważne owszem kamera ma możliwość nagrywania na kartę microSD, ale również na początku może zapisywać nagrania w pamięci co prawda nie mamy jej zbyt wiele, ale na tyle że całe urządzenie bez problemu działa i funkcjonuje. W przypadku nagrania za dnia nie ma większego problemu z jakości. Obraz jest szczegółowy bez większych problemów możemy odnaleźć poszczególne szczegóły. W nocy kamera ma znacznie większe wyzwanie i tutaj mamy opcję nagrywania w pełnym kolorze, włączają się wówczas dwa LEDy białe, które doświetlają nam obraz, podczerwień która „widzi” w czerni i bieli na około 30 metrów oraz tryb smart, który załącza podświetlenie LEDami, gdy wykryje ruch. Całość działa naprawdę sprawnie i przy takich ustawieniach smart uzyskujemy dobre zabezpieczenie naszej posesji przed włamaniem czy nieproszonymi gośćmi. Poniżej znajdziecie galerię zdjęć i nagrań wykonanych przy pomocy tej kamery.

1692524387948

1692524416341

1692560164928

1692560268219

1692560279085

1692560294345

Oprogramowanie

Standardowo dla urządzeń sygnowanych logiem TP-Linka i Tapo mamy do naszej dyspozycji darmową aplikację Tapo, która daje nam naprawdę duże możliwości związane z kamerą. Przede wszystkim najbardziej pod ręką mamy opcję związane z robieniem zdjęć, nagrywaniem, ale także możem rozpocząć połączenie głosowe dwukierunkowe, które działa naprawdę nieźle. Oczywiście jest trochę opóźnienia, ale możemy się do tego przyzwyczaić i wziąć odpowiednia poprawkę. W opcjach znajdziemy możliwość włączania alarmu w zależności od ustawień inteligentnego wykrywania alarmów, można tutaj wybiórczo stosować ustawienia np. na płacz dziecka czy szczekanie psa. Ogólnie opcji zarządzania kamerą przez aplikację Tapo jest naprawdę sporo i możemy pod swoje upodobania, a także warunki lokalowe odpowiednio skonfigurować. Co ważne aplikacja jest dostępna za darmo w sklepie Google Play i komunikuje się z nami w języku polskim, więc tutaj nie trzeba ani znać angielskiego, ani też znać odpowiednich informatycznych zagadnień. Komunikacja pomiędzy kamerą, a naszymi urządzeniami odbywa się poprzez Wi-Fi, więc żeby mieć zdalny dostęp do wszystkich opcji musimy ją w taki sposób zainstalować by był dobry zasięg Wi-Fi.

Podsumowanie

TP-Link Tapo C510W to bardzo udane urządzenie, które oferuje ogrom możliwości personalizacji i konfiguracji, a dzięki prostemu zarządzaniu przy pomocy aplikacji Tapo nie musimy mieć żadnego dodatkowej wiedzy informatycznej by całością zarządzać. Kamera jak na swoje możliwości została rozsądnie wyceniona, więc wśród konkurencji plasuje się na dobrej pozycji.