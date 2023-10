Mio MiVue 848 – recenzja wideorejestratora samochodowego

Miałem okazję testować już kilka różnych rozwiązań stworzonych przez Mio. Od tych najdroższych przez średnią jak i najtańszą półkę cenową. Od dwóch miesięcy korzystam intensywnie z Mio MiVue 848. Jest to jedna najnowszych kamerek do samochodowych tego producenta. Jest to urządzenie ze średniej półki cenowej, choć moim zdaniem zdecydowanie z tej wyższej średniej półki, bo kamera wyceniona została na blisko 800 zł. Jak się sprzęt sprawował podczas testów? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pudełko jak na standardy urządzeń mobilnych wideorejestraotra jest całkiem spore. W środku znajdziemy podstawowy i niezbędny zestaw do korzystania z wideorejestraotra, czyli długi kabel mini USB zakończony ładowarką z wtyczką do zapalniczki. Szkoda, że nie jest on odpinany i nadal jest to wyjście mini USB z którego aktualnie chyba już nikt nie korzysta. Oprócz tego znajdziemy rozwiązania, które umożliwiają mocowanie kamerki do szyby w samochodzie wraz z odpowiednią folią elektrostatyczną. W zestawie ciężko jest znaleźć rozwiązanie, które którego do tej pory nie mieliśmy w tego typu urządzeniach. Mio w tym aspekcie nie szczególnie się wyróżniło.

Pod względem specyfikacji otrzymujemy naprawdę niezłe rozwiązanie, które oferuje najważniejsze nowości pojawiające się wśród urządzeń tej kategorii. Zresztą pełną specyfikację kamerki możecie znaleźć poniżej.

Przekątna wyświetlacza. 2,7″, TFT LCD.

Rozdzielczość nagrywania. FullHD 1080p (do 60 fps)

Sensor. Sony STARVIS.

Przysłona. f/1.8.

Kąt widzenia kamery. 150°

Kamera tylna. Możliwość podłączenia.

Format wideo. MP4 (H.264)

Miejsce montażu. Szyba.

Jakość wykonania oraz design

Jak przystało na kamerkę jest to dosyć niepozorne urządzenie ze średniej wielkości wyświetlaczem. Na pierwszy rzut oka jest praktycznie niewidoczne przy codziennym korzystaniu z urządzenia co dla mnie osobiście jest plusem, bo po odpowiedniej konfiguracji urządzenie ma po prostu działać, a nie dodatkowo angażować mnie podczas jazdy. System montażu został uproszczony do absolutnego minimum i jest naprawdę wygodny. Otrzymujemy klips, który ma za zadanie łatwiejszy codzienny demontaż całej kamerki z szyby. Dzięki takiemu systemowi nie musimy w żadnym wypadku odpowiedni ustalać za każdym razem położenia kamery. Wystarczy przyczepić kamerę do klipsa i ewentualnie modyfikować kąt samym pokrętem. Właśnie przy nim znajduje się ruchomy obiektyw. Całość została dobrze przemyślana i wygodnie korzysta się z takiego rozwiązania na co dzień.

Ekran jest niezbyt duży, ale wystarczający do komfortowego korzystania z urządzenia. Mamy pod nim cztery fizyczne klawisze, które są odpowiedzialne za nawigację. Po prawej znajdziemy również mikrofon, który zbiera dźwięki z otoczenia. Z drugiej strony urządzenia producent zaimplementował klips do montażu, a także ruchomy obiektyw. Na prawej stronie w krawędzi mamy z kolei wyjście na kartę pamięci microSD. Vis a vis zaimplementowano głośnik, wyjście mini USB, a także klawisz do resetu urządzenia. Konstrukcja zachowana jest w czarnej kolorystyce i wykonana w plastiku. Całość prezentuje się dobrze i nie ma mowy by nawet przy większym nacisku jakiś element skrzypiał.

Oprogramowanie

Wideorejestratorem sterujemy za pomocą klawiszy nawigacyjnych usytułowanych pod wyświetlaczem. Sam system kamerki jest prosty i czytelny. Co ważne komunikuje się on z nami w języku polskim (po wstępnej konfiguracji) i nie wymaga od nas żadnej wiedzy informatycznej. Wszystkie opcje są posegregowane w odpowiednie kategorie i znalezienie tej nas interesującej jest proste. Mio również udostępnił nam dwie dodatkowe aplikacje. Jedną dedykowaną na komputer, z której poziomu możemy przeglądać nagrania. Odpowiednio je modyfikować czy publikować w social mediach, ale powiem szczerze, że nie jest to zbyt rozbudowana wersja. Brakuje mi tutaj większej ilości opcji i możliwości są mocno ograniczone. Aplikacja jest dostępna za darmo na komputery. Jeśli natomiast chodzi o aplikację na smartfony to tutaj z racji tego, że korzystamy z Wi-Fi możemy łączyć się z kamerą zdalnie co również jest wygodne, choć do samej aplikacji ma również nieco wątpliwości. Nie jest przesadnie rozbudowana. Mamy dostęp do wcześniejszych nagrań, możemy je podglądać i pobrać na nasze urządzenie mobilne. Aplikacja jest dostępna za darmo w sklepie Google Play i komunikuje się z nami w języku polskim. Szkoda, że producent nie miał okazji jej mocniej rozbudować, bo na tle konkurencji można powiedzieć wypada mocno blado, ale warto odnotować że jest.

Jakość nagrań

Przejdźmy do najważniejszego czyli właśnie jakości nagrań. W porównaniu do innych rozwiązań nie jest to może top of the top, ale trzeba pamiętać, że jest to mimo wszystko urządzenie ze średniej półki cenowej. Po pierwsze mamy możliwość nagrywania w jakości Full HD i przy maksymalnie 60 klatkach na sekundę. W najbardziej podstawowym zastosowaniu takie rozwiązanie w zupełności wystarcza. Tym bardziej, że kamerka zapewnia wysoką jakość nagrań. Mamy też wsparcie dla HDR, ale tutaj musimy się pożegnać z jakością nagrywania w 60 klatkach na sekundę. Przy HDR mamy jedynie Full HD i 30 klatek na sekundę, szkoda. Jakość nagrań w dzień jest naprawdę dobra, choć przydałby się dodatkowo filtr polaryzacyjny. Wówczas nie pojawiałoby się, aż tyle refleksów i odbić. W nocy kamera również sobie radzi bardzo dobrze. Owszem może nie jest to najwyższa półka, ale nagrania są na tyle czytelne, że bez problemów można je później wykorzystać. W opcjach znajdziemy trochę modyfikacji jakości nagrania czy długości filmów, co jest przydatne przy wstępnej konfiguracji.

Podsumowanie

Podsumowując gdy weźmiemy pod uwagę możliwości Mio MiVue 848. Całość sprawdza się naprawdę bardzo dobrze. Choć powiem szczerze, że na tle konkurencji cena nie należy do najniższych. Przydałoby się tutaj jednak cenę obniżyć o sto, dwieście złoty wówczas urządzenie byłoby znacznie bardziej przystępne cenowo. Kamera ma całkiem sporo opcji personalizacji i możliwości, więc tutaj nie mam do czego się przyczepić. Choć oprogramowanie kamery mogłoby zostać nieco odświeżone, bo np. do rozwiązań Xiaomi zauważalnie brakuje.