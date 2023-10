Piekło zamarzło, iPady tanieją

Przy okazji premier nowych urządzeń amerykańskiego producenta najczęściej chwilę po debiucie poprzednia generacja tanieje. Jednak w tym przypadku tak właściwie nie doszło do debiutu nowych urządzeń, a ceny spadły. Choć w ostatnim czasie pojawiły się pierwsze konkretniejsze informacje na temat nowych urządzeń, ale jak na razie jeszcze nie zostało nic w tym zakresie zrobione. W takim razie przejdźmy do konkretów.

iPad 9. generacji

64 GB WiFi – 1799 złotych,

64 GB WiFi + Cellular – 2579 złotych,

256 GB WiFi – 2699 złotych,

256 GB WiFi + Cellular – 3479 złotych,

iPad 10. generacji

64 GB WiFi – 2299 złotych,

64 GB WiFi + Cellular – 3199 złotych,

256 GB WiFi – 3199 złotych,

256 GB WiFi + Cellular – 4099 złotych,

iPad mini 2021 (6. gen)

64 GB WiFi – 2799 złotych,

64 GB WiFi + Cellular – 3699 złotych,

256 GB WiFi – 3699 złotych,

256 GB WiFi + Cellular – 4599 złotych,

iPad Air 2022 (5. gen)

64 GB WiFi – 3299 złotych,

64 GB WiFi + Cellular – 4199 złotych,

256 GB WiFi – 4199 złotych,

256 GB WiFi + Cellular – 5099 złotych.

iPad Pro 2022 11″

128 GB WiFi – 4499 złotych,

128 GB WiFi + Cellular – 5399 złotych,

256 GB WiFi – 5099 złotych,

256 GB WiFi + Cellular – 5999 złotych,

512 GB WiFi – 6299 złotych,

512 GB WiFi + Cellular – 7199 złotych,

1 TB WiFi – 8699 złotych,

1 TB WiFi + Cellular – 9599 złotych,

2 TB WiFi – 11099 złotych,

2 TB WiFi + Cellular – 11999 złotych,

iPad Pro 2022 12,9″

128 GB WiFi – 6299 złotych,

128 GB WiFi + Cellular – 7199 złotych,

256 GB WiFi – 6899 złotych,

256 GB WiFi + Cellular – 7799 złotych,

512 GB WiFi – 8099 złotych,

512 GB WiFi + Cellular – 8999 złotych,

1 TB WiFi – 10499 złotych,

1 TB WiFi + Cellular – 11399 złotych,

2 TB WiFi – 12899 złotych,

2 TB WiFi + Cellular – 13799 złotych,

Jak sami widzicie lista aktualnie dostępnych iPadów sygnowanych logiem nadgryzionego jabłuszka jest całkiem spora, a do tego jeszcze licząc wszystkie wersje można kupić iPada od około 1800 zł aż do blisko 14 000 zł. Powiedźcie sami, że rozstrzał cenowy jest wręcz kosmiczny, ale tak do tego zdążył nas już w dużej mierze przyzwyczaić gigant z Cupertino. Co do samych cen, nadal zakup iPada to całkiem spory wydatek i w tym wypadku z całą pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.