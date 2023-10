Playstation 5 w wersji slim już oficjalnie

Powoli twórcy oprogramowania, różnego rodzaju sprzętu mobilnego myślą już o prawdziwych żniwach czyli okresie świątecznym. Dowodem na takie podejście twórców jest intensyfikacja wszelkich eventów, konferencji, na których będą zapowiadane oficjalnie nowe urządzenia. Mimo iż o nowych konsolach japońskiego producenta mówiło się już od dłuższego czasu trochę z zaskoczenia Sony oficjalnie pokazało dwie wersje swojej konsoli. Tak właściwie Sony nawet nie wydaje nowych wersji swojej flagowej konsoli, lecz ją odświeża bo na to wygląda, że nowe wersje Playstation 5 zastąpią te starsze.

W takim razie czym się różnią te nowe konsole od swoich poprzedników? Najwięcej różnic dotyczy wyglądu i wagi. Nowe konsole są mniejsze o 30% oraz lżejsze o 24% od wcześniejszych wariantów. Druga sprawa to w przypadku wersji Digital Edition bez napędu bez przeszkód jeśli zajdzie taka potrzeba będzie można dokupić i dopiąć do swojej konsoli napęd. Rozwiązanie wygodniejsze od aktualnego, choć zapewne zakup osobno napędu w późniejszym czasie nie będzie tak opłacalny jak po prostu zakup całego urządzenia wraz napędem. Jeśli chodzi o specyfikację to ta nie uległa zmianie, jedynie zyskaliśmy dysk 1 TB, a wcześniej był to 825 GB. Pełną specyfikacje znajdziecie w tabelce poniżej.

Konsola powinna być dostępna w sprzedaży w USA już w listopadzie, kiedy zawita do Europy w tym do Polski jak na razie nie wiemy, ale przyjdzie nam chwilę jeszcze na nią poczekać. Ciekaw jestem jakie będzie zainteresowanie nowymi wersjami konsoli czy również będzie taki problem z dostępnością jak o debiucie PS5 te trzy lata temu? Czas pokaże, ale po ostatnich obniżkach ceny urządzenia wygląda na to, że problem z dostępnością konsol można uznać za zamknięty. Jesteście zainteresowani zakupem nowej wersji konsoli? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem.

Źródło: informacja prasowa