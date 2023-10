Nowe telefony Nubia ze Snapdragonem 8 Gen 3

Premiera goni premierę, jeszcze dobrze nie opadł kurz po premierach nowych Pixeli, a tuż za rogiem szykuje się kolejny ważny debiut. W tym wypadku o telefonach od producenta Nubia, który od pewnego czasu wydaje urządzenia dedykowane mobilny graczom. Takie mają być dwa najświeższe smartfony czyli Nubia Red Magic 9 i 9 Pro, które według przeciekowych informacji powinny zadebiutować z najnowszym układem od tajwańskiego producenta czyli Snapdragonem 8 Gen 3. Na to wszystko wskazuje, że będą to pierwsze smartfony z tymi układami dostępne na rynku. Poprzednia generacja zadebiutowała w grudniu ubiegłego roku, w tym roku może to nastąpić jeszcze wcześniej.

W każdym razie to co aktualnie jest pewne to układ, który będzie zasilał te urządzenia. Z drugiej strony powinniśmy otrzymać 12 GB lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM, około 6000 mAh baterię, do tego duży wyświetlacz z odświeżaniem na poziomie co najmniej 120 Hz. Po prostu Nubia Red Magic 9 i 9 Pro będą urządzeniami z najwyższej półki i to bez dwóch zdań. Oczywiście jak to bywa w przypadku tego typu informacji trzeba wziąć je z pewną poprawką, bo mimo wszystko są to plotki, a nie oficjalne dane, ale jak to bywa w tego typu przeciekach zawsze w nich pozostaje ziarno prawdy. Liczę również, że telefony Nubia pojawiają się na polskich sklepowych półkach, bo część z tych modeli można zakupić w Polsce, choć nie wszystkie.

Jak Wam się podoba takie gamingowego rozwiązanie od Nubii? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: pocketnow.com