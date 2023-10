Jak sprawdzić jaki mam model iPhone’a?

Powiem szczerze, że początkowo wydawałoby się, ze to bardzo prosta czynność i nie ma problemów z rozszyfrowaniem co to za konkretny model iPhone’a trzymamy w rękach. Sprawa jest jednak bardziej skomplikowane jakby się początkowo wydawało, a to ze z kilku względów. Po pierwsze producent nie umieszcza żadnej informacji w systemie, że jest to np. iPhone 14, a tylko ciąg znaków i cyfr, które po rozkodowaniu odpowiednio oznaczają o jaki konkretnie chodzi model. Na szczęście to oznakowanie można znaleźć w kilku miejscach w telefonie. Również jest odpowiednio wygrawerowane na obudowie urządzenia, więc jest kilka możliwości dowiedzieć się jaki to model nawet nie koniecznie uruchamiając urządzenie.

Jaki model iPhone mam?

Pierwsze rozwiązanie jest przede wszystkim dedykowane osobom, które mają dostęp do samego urządzenia i mogą do odblokować, bo tutaj trzeba już odpowiednio wejść w opcje, by poznać pełne oznaczenie producenta w tym zakresie. Co należy zrobić?

Wejść w ustawienia iPhone’a Następnie przejść do ogólnych Znaleźć zakładkę „więcej” W ostatniej zakładce znaleźć wiersz Numer modelu.

Ta wersja jest zdecydowanie najszybsza i najwygodniejsza dla użytkownika, ale co w takim razie gdy telefonu czy w ogóle urządzenia Apple nie możemy włączyć czy odblokować? Wówczas zaczynają się schodki, ale można i tak bez większych problemów odczytać konkretny numer modelu jakim się posługujemy, jednak gdzie jest wygrawerowany odpowiednie oznaczenie będzie zależało jakie urządzenie posiadamy.

Dla posiadaczy iPhone 7 i wcześniejszych modeli

W przypadku pierwszych kilku swoich modeli amerykański gigant z Cupertino nie szczególnie się wysilał na to, żeby faktycznie ukryć oznaczenie modelu. Wystarczy telefon obrócić na drugą stronę i na pleckach mamy wygrawerowany model i to tyle. Po nich można rozczytać jaki mamy model telefonu.

Dla posiadaczy iPhone 8 i nowszych modeli

Dla nieco nowszych smartfonów całość wygląda nieco inaczej. Po pierwsze jeśli chodzi o posiadaczy iPhone’ów z fizycznymi slotami na kartę SIM należy wyciągnąć tackę na karty SIM i wewnątrz na krawędzi znajdziemy wygrawerowane oznaczenie telefonu. Czasem trzeba się trochę nagimnastykować zanim się odpowiednio odczyta model, bo jest to mocno ukryte. Dla tych, którzy posiadają wersję z kartą SIM sprawa jest prosta, jednak co z osobami, które mają wersję z kartą eSIM i nie mają fizycznego slotu na kartę SIM? Tutaj amerykański gigant z Cupertino również przewidział odpowiednie rozwiązanie. Konkretny zapis modelu znajdziemy na krawędzi wyjścia lightning.

No tak mamy już odpowiednie oznaczenie modelu, ale formalnie ten ciąg znaków i liczb niewiele nam w tym momencie mówi. Z pomocą przychodzi poniższa tabelka, która odpowiada konkretnym modelom. Wystarczy porównać numer modelu, który się odczytało z telefonu z tym co mamy w tabelce, dzięki czemu dowiemy się co to za konkretny model.

Trzecią i ostatnią opcją na sprawdzenie jaki mamy model iPhone’a to sprawdzenie opisu na pudełku urządzenia. Tylko tutaj trzeba uważać na jeden element, czy faktycznie ten telefon przynależy do tego pudełka. Bo czasem może się okazać, że pomylimy pudełka i w praktyce nie będzie to ten smartfon o który nam chodziło.