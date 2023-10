Windows 12 szybciej niż się spodziewamy?

Powiem szczerze, że jeśli chodzi o system Microsoftu w ostatnich kilku latach mam sporo problemów z załapaniem tego jaki jest plan wydawniczy na kolejne edycje Windowsa. Dobre kilka lat temu mieliśmy koncepcję w której co kilka lat, średnio co 3 mieliśmy okazję zapoznać się z kolejną generacją Windowsa. Przy Windowsie 10 z kolei gigant z Redmond zmienił podejście, chciał tak na dobrą sprawę zrezygnować z numeracji na rzecz większych aktualizacji już w obrębie jednej wersji Windowsa. Jednak ostatnie doniesienia i poczynania amerykańskiego giganta sugerują zupełnie coś innego.

Na ostatniej konferencji Intela na której dyrektor finansowy Intela Dave Zinsner, przedstawił wyniki finansowe swojej firmy między słowami wspomniał o tym, że już w przyszłym roku poznamy Windowsa 12. Nie wiemy o samym systemie zbyt wiele, ot co że gigant z Redmond miał mocno pójść w wykorzystanie sztucznej inteligencji do codziennego działania systemu. Dodam, że sam Intel również w przyszłorocznych rozwiązaniach będzie chciał zaimplementować nowości związane z AI, dokładniej w sprzętową akcelerację AI. Jak to wszystko w praktyce będzie działać przekonamy się za jakiś czas kiedy oficjalnie poznamy najnowsze rozwiązania zarówno ze stajni Microsoftu jak i Intela.

Trzeba jeszcze wspomnieć jeszcze jeden element, mianowicie mimo iż system Windows 11 jest już dostępny na rynku ponad 2 lata to już jego udział w rynku to niespełna 20%, natomiast poprzednik czyli Windows 10 to już 73,31% udziału w rynku jeśli chodzi o urządzenia działające pod kontrolą Windowsa. Windows 12 tak szybko wydany jedynie pogłębi taką fragmentację rynku, ale mogę się mylić. Czas pokaże jak całość będzie się sprawować w praktyce, ale jeśli Windows 12 nie będzie się lepiej sprawował w kontekście gamingu to wielu graczy pozostanie przy Windows 10, który pod tym względem sprawuje się najlepiej.

A Wy z jakiej odsłony Windowsa korzystacie na swoich komputerach domowych? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: pocketnow.com