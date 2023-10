Baldur’s Gate III na Playstation 5 w wersji fizycznej już wkrótce?

Najnowsza produkcja Larian Studios to jeden z największych hitów bieżącego roku, dosyć niepozornie stała się ona zaczęła się cieszyć ogromnym zainteresowaniem ze strony graczy. Pierwotnie zadebiutowała w wersji PC, a we wrześniu również na konsoli obecnej generacji czyli Playstation 5 jak na razie Xboxa ominęła, choć jeszcze może się to zmienić. Jednak na świecie gra jest dostępna jedynie w wersji cyfrowej. Jednak sytuacja w niedalekiej przyszłości może się jeszcze zmienić.

Dzisiaj pojawiły się informacja, że w sklepie Play Asia Baldur’s Gate III ruszyła przedsprzedaż wersji fizycznej tej produkcji na Playstation 5. Premiera zapowiedziana została na 21 grudnia bieżącego roku, ale nie oznacza to, że gra pojawi się w Polsce. Bowiem jak na razie wiadomo tyle, że Baldur’s Gate III będzie dostępny w Japonii na Blu-Ray, a jak z innymi rynkami? Cóż tego nie wiemy czy w Europie w tym Polsce będzie też dostępna ta wersja. Choć technicznie można zamówić Baldur’s Gate III ze sklepu Playasia, koszt samej produkcji to blisko 240 zł, jednak trzeba dodać, że koszt wysyłki i podatków to dodatkowe 105 zł, więc po zliczeniu całkowitego kosztu nie będzie to tania zabawia, jednak w tym momencie wydaje się to jedyna wersja w jakiej można ten tytuł dostać fizycznie.

Możliwe, że w niedalekiej przyszłości Larian Studios przygotuje coś więcej i Baldur’s Gate III pojawi się w wersji fizycznej pudełkowej również w Polsce i innych krajach na całym świecie. A wy już mieliście okazję zagrać w Baldur’s Gate III? Czy czekacie na dostępność wersji ficzynej?

Źród: gsmarena.com