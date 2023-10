To koniec MIIU? Przyszła kolej na MiOS?

Zmiany, rebrandingi w różnych gałęziach technologicznych dzieją się cały czas. Producenci starają się zmieniać, modyfikować nazewnictwo swoich usług czy też usuwać, dodawać nowe rozwiązania, więc takie przetasowania jak najbardziej się zdarzają i nikogo nie powinny w ogóle dziwić. Jednak zawsze w pewnym stopniu jest zaskoczeniem, jeśli dany twórca rezygnuje ze swojego flagowego produktu. Oczywiście jak na razie jest to tylko plotka i do tego czasu może się wiele jeszcze zdarzyć, ale zaczynają spływać do nas informacje, że MIUI 14 to już ostatnia edycja tej autorskiej nakładki chińskiego producenta.

Pierwszą podstawową informacją związaną z MiOS jest to, że wszystko to jest na razie plotką, więc na potwierdzenie tych danych musimy jeszcze poczekać. Choć z przecieków wynika, że niezbyt długo bo pierwsze oficjalne informacje mają się już pojawić w przyszłym miesiącu czyli w listopadzie. Drugim ważnym elementem związanym z MiOS to fakt, że jak na razie nie wiemy czym tak właściwie jest nowy system od chińskiego producenta. Możemy pod tym względem gdybać i jest co najmniej kilka opcji. Jedną z nich jest po prostu rebranding nazwy, gdzie nadal będziemy otrzymywać kolejne edycje nakładki Xiaomi, lecz tym razem pod inną nazwą. Kolejną opcją jest pójście drogą Huawei, który stworzył swój własny otwarty system dzięki któremu mógł odseparować się od Androida bez większych konsekwencji.

Jak na razie nie pozostaje nam nic innego jak czekać na kolejne już oficjalne doniesienia ze strony chińskiego producenta, bo jeśli dojdzie do wypuszczenia nowego systemu operacyjnego rynek mobilny może się mocno podzielić. Co sądzicie o takim podejściu Xiaomi? Dajcie znać jaką wersję uważacie za najbardziej prawdopodobną?

Źródło: gsmarena.com