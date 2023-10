Smartwatch dla graczy? Czemu nie?

Akcesoria dla graczy pojawiają się jak grzyby po deszczu. Mamy ich całkiem sporo różnej maści i wśród nich znaleźć również można rozwiązania, które wykraczają poza zwykłe akcesorium takie jak dedykowane gamingowe smartfony. Na liście urządzeń mobilnych do tej pory próżno było szukać smartwatchy, ale wszystko na to wskazuje, że najbliższa premiera od Xiaomi, a tak właściwie submarki producenta Black Shark w niedalekiej przyszłości zaskoczy wszystkich.

Chodzi mianowicie o model Black Shark S1, który już teraz można zamawiać w przedsprzedaży. Co ważne zegarek zaskakuje dosyć stonowanym wyglądem i tak właściwie bez informacji wcześniejszej kogo to jest urządzenie to nie byłbym pewny czy chodzi o sprzęt dla graczy. Akcesoria gamingowe to kojarzą się z dosyć toporną budową i wszechobecnym LEDem RGB. Tutaj jest bardziej stonowanie i nie wygląda na to, że coś miałoby się w tym zakresie zmienić. W przypadku Black Shark S1 mamy do czynienia z ekranem o przekątnej 1,43 cala, który pracuje w rozdzielczości 466×466 pikseli i 60 Hz odświeżaniem. Do tego dochodzi jeszcze możliwość wykonywania rozmów telefonicznych przez Bluetooth i w tym celu mamy technologię ENC, która niweluje szumy otoczenia tak by rozmowa była klarowniejsza. Producent również zapewnia, że na jednym ładowaniu smartwatch wytrzyma nawet do 10 dni pracy.

Zegarek można zamawiać w preorderze na oficjalnej stronie producenta koszt to 49,9 dolarów amerykańskich czyli w tym momencie około 220 zł. Za zegarek to nie jest duża kwota, choć najpewniej nie spodziewałbym się jakiejś szczególnie zaawansowanej technologii w tym zakresie.

Źródło: pocketnow.com