To koniec współdzielenia kont na Disney+

Rynek streamingu na przestrzeni ostatnich kilku lat mocno się zmienił. Przed samą pandemią owszem platformy streamingowe były popularne, ale powiem szczerze, że nie cieszyły się aż takim powodzeniem jak teraz. Na przestrzeni tych kilku lat zmieniło się sporo, bowiem po pierwsze pojawiło się całkiem sporo nowych rozwiązań, które stopniowo się rozrastają. Mowa w tym momencie między innymi o Disney+ czy SkyShowtime. Rozdrobnienie rynku wpływa mocno na ilość użytkowników poszczególnych platform, bo tak właściwie ciężko jest wykupować dostęp do każdej możliwej platformy, a aktualnie w Polsce ich funkcjonuje co najmniej kilkanaście, sam korzystam z dobrych kilku. To wszystko sprawia, że włodarze takich platform starają się nas zatrzymać przed urządzeniami mobilnymi czy telewizorami na różne sposoby, moim zdaniem część z nich nie jest szczególnie dobra dla nas samych użytkowników.

Najczęstszą „bronią” platform streamingowych jest podwyżka cen usług. Kolejną nowością jest zakaz dzielenia kont. Pierwszy na ten pomysł wpadł Netflix, który ograniczył korzystanie z platform mobilnych tylko do jednego gospodarstwa domowego, przez co po części wymusza on wykupienie dodatkowej subskrypcji lub dodatkowego subkonta do istniejącego już konta. Wszystko to sprawia, że ilość użytkowników platformy się zwiększa, bo wcześniej z jednego konta korzystało kilka osób, a teraz takiej opcji nie ma. Niestety takie podejście chcą skopiować kolejni twórcy platform streamingowych i na horyzoncie widać kolejne zmiany. Mowa w tym momencie o Disney+, który już za niespełna miesiąc jak na razie tylko w Kanadzie zablokuje dostęp do platformy poza jednym gospodarstwem domowym. Nie mamy w tym momencie pewności jak całość będzie działać w praktyce, ale jak na razie blokada współdzielenia kont dotyczyć ma rynku kanadyjskiego, a później amerykańskiego. Kiedy te zmiany dotrą do Polski tego niestety nie wiemy.

Co myślicie o nowym podejściu platform streamingowych do tego typu działań? Po takiej blokadzie korzystacie nadal z platformy wykupując kolejny abonament czy jednak rezygnujecie z platformy. Dajcie znać co sądzicie o całej sytuacji.

Źródło: gsmarena.com