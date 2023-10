Xiaomi 14 Pro pręży muskuły na pierwszych przeciekach

Coraz bliżej jesteśmy kolejnych całkiem sporych premier od różnych producentów. Lada moment oficjalnie poznamy Google Pixela w ósmej swojej odsłonie, a także kolejne ciekawe urządzenia. Jednak wielu czeka na pierwsze urządzenia ze stajni chińskiego producenta – Xiaomi. Najpewniej najnowsza generacja urządzeń sygnowana tego producenta będzie miała zaimplementowana jako pierwsza nowy układ Qualcomma czyli Snapdragona 8 Gen 3. Jednak to o czym wspomina najświeższy przeciek to grubość ramek wokół wyświetlacza.

Xiaomi 14 Pro Display Parameters are like a lot of Big Numbers thrown at once 6.7' 120HZ Micro Quad Curved 2K C8 Display

1-120hz LTPO

Gorilla Glass Victus 2

1mm Ultra Narrow Bezels

3000 nits Peak brightness

2k+ hz PWM Dimming

HDR 10+, Full Link Dolby Vision

Pro Colour Tuning — Kartikey Singh (@That_Kartikey) September 30, 2023

Po pierwsze powyższy przeciek sugeruje, że ramki będą ograniczone tylko do 1 mm szerokości, co zdecydowanie będzie absolutnym rekordem wśród urządzeń mobilnych. Oczywiście jak na razie nie wiemy jak to będzie wyglądało w rzeczywistości, ale wszystko wskazuje na to, że Xiaomi 14 Pro na pierwszy rzut oka niemal zupełnie pozostanie pozbawiona ramek, co akurat moim zdaniem jest świetnym posunięciem. Nie wiemy jak dokładnie zostanie rozwiązana sprawa notcha, ale ponownie liczę na absolutne minimum ramki, a już najlepiej gdyby całość została schowana pod ekranem. Kolejna część specyfikacji raczej nie przynosi żadnej większej rewolucji – 6,7 calowy ekran OLED, HDR 10+, odświeżanie ekranu do 120 Hz. To wszystko już widzieliśmy w poprzednich rozwiązaniach i można powiedzieć stało się standardem wśród mobilnych flagowców. Aktualnie chyba największa zagadką pozostają aparaty urządzenia, bo tutaj wstępne przecieki niewiele na ten temat informowały. Jak konkretnie będzie wyglądał Xiaomi 14 Pro i tak właściwie cała seria urządzeń sygnowanych logiem Xiaomi przekonamy się na początku listopada.

Czekacie na najnowsze smartfony z linii Xiaomi 14? Będziemy mieć jakieś ciekawe nowości w linii od chińskiego producenta? Na co czekacie? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem.

Źródło: pocketnow.com