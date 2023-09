Poznaliśmy zabójcę składanych smartfonów?

Składane urządzeni coraz śmielej radzą sobie jeśli chodzi o rynek mobilnych urządzeń. Jeszcze dwa, trzy lata temu na sklepowych półkach można było znaleźć pojedyncze modele, które notabene nie zachwycały przede wszystkim ceną. Blisko 10 tysięcy za urządzenie to całkiem sporo, owszem nadal najbardziej flagowe i najmocniejsze rozwiązania są drogie, ale wśród nich bez większego problemu można znaleźć takie, które zmieszczą się w kwocie do około standardowego flagowca. Do tej pory najtańszym nowym składanym urządzeniem była Motorola razr 40, którą w Polsce wyceniono na 3999 zł. Jednak może się okazać, że już wkrótce ta kwota zostaje poprawiona.

TECNO Phantom V Flip 5G to ten telefon może namieszać na rynku składanych rozwiązań. Właśnie został zaprezentowany przez Tecno i może być faktycznie ciekawą alternatywą dla Motoroli razr 40 czy Galaxy Flip 5. Jednak zacznijmy od początku, sercem TECNO Phantom V Flip 5G będzie układ MediaTeka czyli Dimensity 8050, do tego dochodzi 8 GB pamięci operacyjnej RAM, a także 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Duży, wewnętrzny wyświetlacz to matryca 6,9 calowa typu AMOLED o jasności maksymalnej do 1000 nitów i odświeżaniu do 120 Hz. Tutaj też znajdziemy 32 Mpx aparat. Jednak dużo ciekawszym wyświetlaczem jest ten zewnętrzny – okrągły. Nie jest zbyt duży bo 1,32 cala i rozdzielczości 466×466 piksel, tutaj już mamy 60 Hz odświeżanie i 800 nitów maksymalnej jasności. Ekran niestety nie ma pełnej funkcjonalności jak w Motoroli razr, gdzie możemy odpalić każdą aplikację, ale działać będzie w widgetach i kilku dodatkowych ciekawych opcjach. Całość działa pod kontrolą Androida 13 wraz z autorską nakładką HiOS w wersji 13.5, do tego dochodzi jeszcze bateria o pojemności 4000 mAh i szybkim ładowaniem o mocy maksymalnej 45 W.

Jednak to co najważniejsze to cena urządzenia, w Europie została ustalona na poziomie 699 euro, czyli koło 3250 zł. Zakładając, że najtańszy Motorola razr 40 to koszt 3999 zł różnica jest znacząca. Oczywiście jak na razie nie wiemy kiedy i czy w ogóle TECNO Phantom V Flip 5G trafi na polskie sklepowe półki, ale cały czas ta marka rozwija się mocno w Polsce.

