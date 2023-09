Spider-Man 2 ukończony!

W tym roku fani konsoli japońskiego producenta nie mają zbyt wielu nowości dedykowanych tylko ich konsoli. W ubiegłym roku na konsole spod znaku Playstation trafiła nowa odsłona God of War, jednak w tym roku największa premiera jest zdecydowanie przed nami. Mowa oczywiście o najnowszej odsłonie Spider-Man, który okraszony jest numerem 2. Z tego co już widzieliśmy na gameplaya’ach gra będzie większa, bogatsza i bardziej rozbudowana od poprzedniczki, ale ogólny schemat pozostaje bez zmian, bo tak właściwie po co zmieniać to co było już wcześniej świetne. Oczywiście na ostateczne osądy przyjdzie nam poczekać do premiery gry, wówczas gdy będziemy mieć już dostęp do produkcji, ale nowości będzie całkiem sporo. Przede wszystkim mamy już aktualnie dwóch Spider-Manów – Petera Parkera i Milesa Morelesa. Co ważne zarówno jeden jak i drugi będą grywalnymi postaciami, między którymi będziemy mogli się przełączać w grze. Wisienką na torcie będzie również pojawienie się symbionta – Venoma.

WE ARE GOLD! We're thrilled to share the news ahead of #SpiderMan2PS5's launch on October 20, 2023 with a few words from the game's cast! #BeGreaterTogether pic.twitter.com/ChitBfTREM — Insomniac Games (@insomniacgames) September 20, 2023

Jak sami widzicie mimo iż jest to stary dobry Spider-Man nowości trochę doświadczymy. Inna sprawa, że gra zadebiutuje już 20 października, więc za niespełna miesiąc, a premiera wygląda na to, że nie będzie zagrożona. Insomiac Games twórcy nowego pajączka właśnie poinformowali, że gra zyskała status gold, co oznacza, że jest już ukończona i trafiła do tłoczni.

Sam zacieram ręce i czekam z niecierpliwością na najnowszą odsłonę Spider-Mana. Dajcie znać co sądzicie o najnowszej produkcji Insomiac Games. Również czekacie na nowego pajączka?

Źródło: informacja prasowa