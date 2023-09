Wiemy kiedy zadebiutuje nowa bestia od OnePlusa

Aktualny, 2023 rok dla urządzeń składanych to chyba najlepsze 12 miesięcy jeśli chodzi właśnie o ten segment smartfonów. Otrzymaliśmy naprawdę sporo ciekawych premier, między innymi Motorolę razr 40 ultra, czy składaki od Oppo. Jednak nie wszyscy producenci na ten rok odkryli swoje karty i jednym z wyczekiwanych rozwiązań, które ma pojawić się wkrótce będzie właśnie składany telefon od chińskiego producenta OnePlus. Kiedy możemy się go spodziewać?

Przed wszystkim mowa w tym wypadku o urządzeniu OnePlus Open, które oferować ma flagowe podzespoły, począwszy od procesora poprzez ilość pamięci RAM. To wszystko ma sprawiać, że najnowsza propozycja od chińskiego producenta ma być ciekawą alternatywą dla Galaxy Folda czy Huawei Mate X3. Nie będzie to telefon typu Fli, lecz otwierać się ma jak książka. Szkoda, że OnePlus nie pokusił się w tej materii na zrobienie kroku w bok i przygotowaniu innego systemu otwierania telefonu, ale to pierwszy telefon OnePlusa właśnie w tej wersji. Przeciekowe informacje o nowym urządzeniu OnePlusa pojawiały się już od dłuższego czasu, jednak w praktyce premiera została już kilkukrotnie przesuwana. Teraz już możemy być niemal pewni, że najnowszy telefon od chińskiego producenta zostanie oficjalnie zaprezentowany już 19 października. To za niespełna miesiąc, więc na nowość nie będziemy musieli w cale długo czekać.

Jak na razie nie są to oficjalne informacje ze strony OnePlusa, więc może się okazać, że nie są to prawdziwe dane, ale mimo wszystko wydają się prawdopodobne. Oczywiście gdyby się coś zmieniło w tym kontekście dam znać. Nie wiadomo też do końca jak z dostępnością telefonów poza Chinami, bo większość producentów tego typu sprzętu nie udostępnia składanych telefonów poza Państwo Środka, ale tutaj nie wiemy jak do tego podejdzie producent. Czekacie na najnowsze urządzenia od OnePlusa? Mają szansę podbić rynek? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem.

Źródło: gsmarena.com