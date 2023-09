ZTE Blade A53 – recenzja

ZTE to marka, która przez dłuższy czas nie była dostępna oficjalnie w Polsce. Po przerwie mam okazję testować jeden z najnowszych rozwiązań z niższej półki cenowej, wręcz budżetowej czyli ZTE Blade A53, który aktualnie w sklepach w oficjalnej dystrybucji możemy kupić już za 399 zł. Jak ten telefon sprawuje się w praktyce? Jakie daje możliwości? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Nie samymi flagowcami człowiek żyje. W ostatnim czasie miałem okazję testować najnowsze smartfony ze średniej półki, ale również flagowce, w ostatnim czasie trafił do moich rąk również ZTE Blade A53, który jest telefonem budżetowym i widać to od samego początku. Karton z urządzeniem jest dosyć prosty i cienki, a w środku znajdziemy jedynie podstawowy zestaw elementów. Czyli telefon co najciekawsze z ostatnią mało widoczną zewnętrzną, wyjmowalną baterią. Dodatkowo mamy kabel USB jeszcze micro USB, a także ładowarkę. W zestawie oczywiście nie mogło zabraknąć papierologii, choć tutaj powiem szczerze, że i tak brakuje podstawowego etui w zestawie. Szkoda, bo to stało się już swego rodzaju standardem i trochę brakuje do pełni szczęścia. To, że brakuje podstawowego zestawu słuchawkowego to nawet nie piszę, bo nie ma sensu, ale mimo wszystko proste etui silikonowe zdecydowanie by się przydało.

Jeśli chodzi o specyfikację to najnowszy budżetowiec od chińskiego producenta nie zachwyca w jakiś spektakularny sposób jeśli chodzi o samą specyfikację. Do naszej dyspozycji został oddany układ Unisoc SC9863A. Do tego 2 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 32 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Mamy również ekran o przekątnej 6,52 cala, który pracuje z rozdzielczością HD czyli 720×1600 pikseli. Do tego dochodzi bateria o pojemności 4000 mAh z ładowaniem o maksymalnej mocy 10 W. Do tego dochodzi jeden pojedynczy główny aparat 8 Mpx oraz od frontu 5 Mpx jednostka. Całość pod względem specyfikacji jest mocno budżetowa bo i telefon nie należy do najdroższych rozwiązań. Pełną specyfikację urządzenia znajdziecie w tabelce poniżej.

Jakość wykonania oraz design

ZTE Blade A32 to telefon, który nie wyróżnia się niczym specjalnym pod względem jakości wykonania. Przede wszystkim cała konstrukcja nie należy do najmniejszych telefonów, mimo iż samo urządzenie ma ekran o przekątnej 6,52 to spore ramki wokół wyświetlacza powiększają całe urządzenie. Dodatkowo krawędzie urządzenia są wykonane z plastiku, jak i całe plecki. Co najważniejsze w przeciwieństwie do większości urządzeń dzisiaj dostępnych na sklepowych półkach tutaj ZTE zdecydowało się na zdejmowalną tylne plecki smartfona. Można to lubić lub nie, ale mimo wszystko całą konstrukcja jest sztywna i nie ma mowy by jakikolwiek element nawet pod większym naciskiem skrzypiał czy działoby się coś więcej. Mamy, dzięki temu również łatwy dostęp do samej baterii i możliwość jej wymiany. Cała bryła pod względem designu nie jest może odkrywcza, otrzymałem sampla testowego wersji niebieskiej, a tak właściwie niebiesko szarej. Otrzymujemy również niewielką wyspę na aparaty, no właśnie tak właściwie jeden obiektyw pozostałe dwa oczka to tylko imitacja i nie jedno spełnia rolę lampy doświetlającej LED, a drugi informacje o wykorzystywaniu AI. Nie lubię gdy ktoś mnie oszukuje, bo całość z daleka faktycznie wygląda jakby biało 3 aparaty głównie, ale w praktyce okazuje się zupełnie coś innego. Za 400 zł nie spodziewałem się fajerwerków, ale mimo to że jest to tania konstrukcja nie czuć budżetowości. Plastik jest przyzwoitej jakości, do tego nie jest przesadnie złej jakości. Mimo sporych ograniczeń związanych z ceną urządzenia nie czuć tutaj od pierwszej chwili że mamy do czynienia z telefonem po prostu tanim, co całemu urządzeniu wychodzi jak najbardziej na plus.

Od frontu otrzymujemy przeciętnej wielkości ekran o przekątnej 6,52 cala, który jest wystaje trochę wyżej spoza bryły urządzenia. Do tego na krawędzi znajdziemy przedni obiektyw aparatu, a także całkiem spore ramki wokół wyświetlacza. Szczególnie mamy „podróbek” przy dolnej krawędzi ekranu. Najwięcej jak zwykle elementów umieszczono na krawędziach smartfona. Zaczynając od dolnej znajdziemy na niej jeden z mikrofonów, a także wyjście micro USB (w 2023 roku to już mocny krok wstecz). Vis, a vis producent umieścił wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm, które stosunkowo rzadko jest dzisiaj implementowane w nowszych smartfonach. Prawa krawędź to z kolei dwa fizyczne klawisze. Pierwszy od góry dłuższy to przycisk służący regulacji głośności oraz nieco niżej klawisz power. Mogę się tutaj nieco przyczepić do ich skoku, szczególnie przycisku power nie raz musiałem wykonać kilka prób, zanim udało mi się prawidłowo nacisnąć przycisk. Skok powinien być większy lub też cały przycisk powinien być bardziej czuły. Zabrakło w tym aspekcie odpowiedniej precyzji. Jeśli chodzi o plecki urządzenia znajdziemy jedynie główny aparat. Na wyspie wraz z diodą doświetlającą LED. Dosyć wysoko jest również czytnik linii papilarnych. Po zdjęciu pokrywy znajdziemy z kolei baterię, a tuż obok niej dwa sloty na karty SIM, a także wyjście na kartę pamięci microSD.

Ekran

Do naszej dyspozycji chiński producent udostępnił przeciętniej wielkości ekran o przekątnej 6,52 cala, który pracuje w rozdzielczości HD+ czyli w tym wypadku 720×1600 pikseli. Został on wykonany w technologii IPS TFT i pracuje w standardowej 60 Hz odświeżaniu. Pod względem technologicznym wyświetlacz niczym szczególnym się nie wyróżnia. Nie dostajemy AMOLEDu, ani też wyższego odświeżania. Co do jakości samego wyświetlanego obrazu cóż jest mocno przeciętnie. Brakuje trochę większego nasycenia kolorów, również czerń jest bardziej szara. Pod tym względem brakuje sporo do standardowej średniej półki, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że jest to telefon za 400 zł, więc praktycznie najtańszy z możliwych. Do tego mamy całkiem spore ramki wokół wyświetlacza, szczególnie dolna tworzy tak zwany podbródek, co wygląda średnio. To, ze nie mamy tutaj technologii Always on Display nie zaskakuje w żaden sposób. Co do reakcji na dotyk większych zastrzeżeń nie mam. Jest to co musi być w najprostszej dostępnej formie.

Bateria

ZTE Blade A53 został wyposażony w przeciętnej wielkości ogniwo o pojemności 4000 mAh. Nie jest to wynik szczególnie zaskakujący, jest swego rodzaju standardem w tej półce, choć liczyłem na co najmniej 5000 mAh, bo takie spotyka się zauważalnie częściej rozwiązania. Co do technologii szybkiego ładowania, ciężko tutaj 10 W ładowanie nazwać szybkim to po prostu zwykłe ładowanie i przez co naładowanie takiego ogniwa nieco czasu trwa. Dokładniej od 0 do 100% około dwóch godzin, natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że jednak nie jest to bardzo zasobożerny telefon i na standardowym działaniu wytrzymuje około 2 dni, to jeszcze takie rozwiązanie można w jakiś sposób usprawiedliwić. Jednak mimo wszystko całość wygląda dosyć przeciętnie. Jednak największym mankamentem, które nie wiem dlaczego zostało zaimplementowane w tym telefonie to przestarzałe wyjście micro USB. W 2023 roku producent powinien zadbać o to by jednak było to wyjście USB typu C. Warto dodać, że w porównaniu do innych telefonów w przypadku ZTE Blade A53 mamy dostęp do baterii. Możemy zdjąć całą tylną część obudowy i samą baterię również. Nie jest to standard na dzisiejsze rozwiązania, ale w niedalekiej przyszłości Unia Europejska wymusi dostęp do baterii, by każdy mógł w łatwy sposób zmieniać baterię. Pod tym względem najnowszy telefon chińskiego producenta mnie zaskoczył.

Aparat

Początkowo mając ten telefon po raz pierwszy w dłoniach wydawało się po wyspie, że mamy do czynienia z potrójnym aparatem głównym. Jednak ZTE wprowadza nas w błąd, bo aparat mamy jeden główny 8 Mpx, a poniżej pod nim to dioda LED, a niżej informacja o wykorzystywaniu AI do działania aparatu. Nie lubię gdy ktoś nas chce oszukiwać i nieco zaklinać rzeczywistość, bo niestety ale aparat zaimplementowany w tym telefonie to zdecydowanie słaba jednostka. Zdjęcia nie mają żadnych lepszych parametrów. Brakuje odpowiedniej ilości szczegółów czy dobrego odwzorowania kolorów. Takich problemów aparat ma dużo i ciężko jest na nie cokolwiek poradzić. Braków związanych z aparatem jest niestety całkiem sporo. Niestety prócz tego, że faktycznie jest on tylko jeden to ciężko cokolwiek dobrego o nim powiedzieć. Jeśli chodzi o nagrywanie wideo również szału nie ma. Zyskujemy możliwość nagrywania w jakości Full HD w 30 klatkach na sekundę co samo w sobie jest niezłym wynikiem, jednak jeśli chodzi o jakość nagrania pozostawia całkiem sporo do życzenia. Ale przy tych parametrach ciężko jest coś więcej wymyślić i wycisnąć więcej. Poniżej znajdziecie galerię zdjęć wykonanych przy pomocy ZTE Blade A53.

Oprogramowanie

W momencie pisania tej recenzji telefon działał pod kontrolą systemu sygnowanego zielonym robocikiem oznaczonym numerem 12. Co ważne, w związku z tym, że urządzenie ma tylko 2 GB pamięci RAM i 32 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej całość działa o oparciu systemu w wersji Go. Co to oznacza? Jest to system w takiej wersji, gdzie wszystkie graficzne fajerwerki i część bardziej zaawansowanych funkcji zostaje wyłączona. Jest to o tyle dobre, że dzięki czemu telefon działa naprawdę nieźle i umożliwia płynne korzystanie z podstawowych funkcji telefonu. ZTE Blade A53 ma zainstalowany pakiet bezpieczeństwa datowany na luty bieżącego roku. Zakładając, że piszę tę recenzję w końcówce lipca to wynik jest bardzo przeciętny. Co do preinstalowanych aplikacji znajdziemy te z dodatkowym dopiskiem Lite lub Go, jak chociażby Facebook Lite (choć nie wszystkie mają swoje uboższe wersje). Są one mniej zasobożerne, dzięki czemu też lepiej sobie radzą z działaniem na co dzień.

Multimedia

ZTE Blade A53 to multimedialny kombajn? Zdecydowanie nie, owszem otworzymy na nim filmy czy muzykę, ale ci z Was, którzy liczą na coś więcej muszą się srogo rozczarować. Bo ZTE Blade A53 nie oferuje zbyt dużo. Mamy owszem 6,52 calowy ekran HD+, ale bez wsparcia dla pozostałych technologii typu HDR czy w przypadku dźwięku Dolby Atmos. Jeśli chodzi o dźwięk to głośnik jest umiejsciowiony pod tylną klapką urządzenia, a otwory na niego znajdziemy na pleckach. Całość gra przeciętnie i zaczyna mocno charczeć, jeśli odpalimy materiał w wyższej głośności. Z plusów można odnaleźć wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm, ale ciężko jest się doszukać jeszcze więcej bardziej zaawansowanych technologii. To telefon budżetowy, który powinien wystarczyć przede wszystkim do tych najbardziej podstawowych czynności związanych z telefonem czy smartfonem.

Czytnik linii papilarnych

W przypadku tego modelu mamy do czynienia z zaimplementowanym czytnikiem na pleckach urządzenia. Rozwiązanie już coraz bardzie zapominane, bo aktualnie królują dwa typy. Pod wyświetlaczem lub też w klawisze fizycznym power. Ten element nieco zanikł. Powiem szczerze, że korzysta się z niego całkiem wygodnie. Choć jest pewien mankament – czytnik ten jest rozmieszczony bardzo wysoko, nieraz by do niego sięgnąć palcem musiałem zmieniać uchwyt telefonu, co nie zawsze jest wygodne. Wystarczyłoby gdzieś dwa centymetry niżej go umieścić i cały problem byłby rozwiązany. Co do jego działania większych zastrzeżeń nie mam. Sprawuje się na co dzień dobrze. Po przyciśnięciu palca do czytnika ten sprawnie odblokowuje wyświetlacz. W przypadku konfiguracji raczej nie ma większych problemów. Musimy po prostu kilkunastokrotnie skanować palca.

Wydajność oraz gry

Ten punkt programu zdecydowanie nie wypada najlepiej. Przy codziennym korzystaniu z telefonu nie mamy większych problemów. Owszem telefon widać, że działa przez długi czas na większości mocy obliczeniowej co nie jest najlepsze i z całą pewnością nie działa tak płynnie jak flagowce za 10 razy tej kwoty, ale myślę że dla mniej wymagającego użytkownika w zupełności takie osiągi powinny wystarczyć. Mamy tylko 2 GB pamięci RAM, które można rozszerzyć o dodatkowe 2 GB z pamięci wewnętrznej. Do działania na jednej aplikacji równocześnie jest to wystarczające, ale chcąc odpalić ich więcej znacznie gorzej sobie całość radzi. Sytuację też w dużej mierze ratuje okrojona wersja Androida w wersji Go, która ma zauważalnie mniejsze wymagania sprzętowe. W przypadku gier to tutaj sytuacja wygląda mniej korzystanie. Części gier w ogóle na tym telefonie nie odpalicie, ale te które są dostępne z poziomi sklepu Google Play na najniższych detalach działają znośnie. Testowałem chociażby Call of Duty Mobile, który działał względnie płynnie, owszem nie jest to 60 klatek na sekundę, ale na tyle dobrze, że pojedyncze chrupnięcia nie pogarszają samej frajdy z rozgrywki. Wyniki poszczególnych benchmarków znajdziecie poniżej.

Łączność

ZTE Blade A53 ma zaimplementowany podstawowy zestaw modułów łączności. Czyli Wi-Fi w wersji 5, Bluetooth 4.2. Bez NFC i 5G, ale za to wsparciem dla technologii Dual SIM. Nie znajdziemy w tym modelu żadnego odkrywczego elementu, ale same moduły podczas testów nie sprawiały problemów. Mamy tak właściwie wszystko to co potrzeba do standardowego korzystania z telefonu. Owszem nie są to najnowsze generacje poszczególnych rozwiązań, ale do domowych zastosowań dla niezbyt wymagającego użytkownika w zupełności wystarczą.

Podsumowanie

ZTE Blade A53 to telefon tani, który dedykowany jest użytkownikom, którzy chcą przede wszystkim dzwonić i SMSowować. Ewentualnie surfować po internecie. Nie mamy tutaj super wydajnego układu czy dobrego aparatu, ale zakładając, że smartfon ten można dostać za niespełna 400 zł, to nie możemy od niego przesadnie dużo wymagać. Swoje podstawowe zadania spełnia, choć brakuje mi kilku elementów które trochę wyróżniłyby ten telefon spośród innych rozwiązań w tej półce cenowej. Szybsze ładowanie? Pojemniejsza bateria? Taki „ficzer” zdecydowanie by się przydał.