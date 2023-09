Nowe smartfony Samsunga to telefony VIP, Premium

Urządzenia mobilne, a tak właściwie sami producenci sprzętu mobilnego starają się co jakiś czas wprowadzić odświeżone wersje swoich telefonów. Jeśli się pojawiały to często wybiórczo na konkretnych rynkach. Samsung do tej pory jeśli już wydawał specjalne edycje swoich urządzeń głównie pojawiały urządzenia w kooperacjach z dużymi popkulturowymi markami jak Marvel. Od tej reguły są również odstępstwa i tak właściwie zupełnie nowe oznaczenie modeli składanych urządzeń.

Samsung na rynek chiński wydaje swoje telefony składane z dopiskiem W24 i mamy dwa modele – czyli Samsung W24 oraz Samsung W24 Flip. Pod względem specyfikacji poszczególne modele nie różnią się w żaden sposób od znanych nam Galaxy Fold 5 oraz Galaxy Flip 5. Różnica jest też w wariantach pojemnościowych. Samsung W24 mamy w wersji 16 GB pamięci RAM i 1 TB pamięci wewnętrznej, z kolei W24 Flip to już 12 GB RAM i 512 GB ROM. Koreański producent zdecydowanie celuje we flagowe rozwiązania z najwyższej półki. Mamy również nieco zmodyfikowaną wersję wyglądu i materiału z którego są wykończone oba modele. Mamy tutaj ceramikę, dodatkowo całość zachowaną w czerni i złocie co również potęguje efekt elegancji. Powiem szczerze, że całość wygląda naprawdę ciekawie, choć już widać jeden dodatkowy element, którego próżno szukać w europejskich pudełkach Galaxy Flipa czy Galaxy Folda – ładowarek.

Na koniec ceny – Samsung W24 został wyceniony na 14 999 juanów, natomiast Samsung W24 Flip to już koszt 8499 juanów. Co przekłada się odpowiednio na kwoty około 9000 zł, natomiast drugi to już 5100 zł. Ceny jak na rynek chiński wysokie, choć w porównaniu do cen odpowiedników tych telefonów w Polsce dosyć podobne, a nawet tańsze. Trzeba pamiętać, że są to wersje najmocniejsze z największymi pamięciami wewnętrznymi. Co sądzicie o takich wersjach telefonów na rynek chiński? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem.

Źródło: pocketnow.com