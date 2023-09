Asus ROG Ally w nowej wersji

Mobilne konsolki otrzymują właśnie drugie życie. Tak właściwe odkąd kiedy na sklepowych półkach pojawił się Steam Deck zainteresowanie takim podejściem do grania znacznie wzrosło. Bo tak właściwie na urządzeniu nieco większym niż standardowy telefon możemy odpalić wszystkie najważniejsze tytuły przeznaczone na stacjonarne komputery przez co swoje ulubione tytuły można mieć zawsze pod ręką. Po Steam Decku pojawiły się kolejne nowości między innymi Asus ROG Ally, który oferuje znacznie mocniejsze bebeszki, a całość działa nie tak jak w tworze od Steama na Linuxie, lecz na Windowsie, co też trochę zmienia specyfikację i dostępność części gier.

Największą różnicą pomiędzy poprzednikiem, a nową wersją konsoli od tajwańskiego producenta jest procesor, nadal mamy do czynienia z układem od AMD, ale tym razem jest to AMD Ryzen Z1. Dla przypomnienia w podstawowej wersji mamy AMD Ryzen Z1 z dopiskiem Extreme. Różnice w wydajności są zauważalne, choć jeśli nie musicie mieć najwyższej możliwej wydajności i płynna rozgrywka w 30 klatkach na sekundę Wam wystarcza nowsza wersja Asus ROG Ally. Reszta specyfikacji jest już bez zmian, co akurat wychodzi na plus, bo mamy 16 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Do tego jeszcze dochodzi 7 calowy ekran pracujący z maksymalną rozdzielczością Full HD i odświeżaniem 120 Hz. Bateria również pozostaje bez zmian, więc można podejrzewać, że konsola dłużej pociągnie na jednym ładowaniu.

Urządzenie jest już dostępne na sklepowych półkach w sugerowanej cenie 2999 zł, dodam, że wariant z procesorem z dopiskiem Extreme kosztuje 800 zł więcej czyli 3799 zł. Trzeba przyznać, że konkurencja robi się w tym zakresie coraz większa, a Steam Deck jak na razie jest dostępny w promocji i można go dostać za około 2479 zł w podstawowej wersji.

Źródło: informacja prasowa