Nowe Samsungi Galaxy S24 będą znacząco się od siebie różniły

Samsung przez ostatnie parę lat bardzo dbał o swoich użytkowników jeśli chodzi o topowe flagowe serie swoich urządzeń. Mam na myśli przede wszystkim różnice pomiędzy poszczególnymi modelami w danej generacji czyli np. Galaxy S23, Galaxy S23+ oraz Galaxy S23 Ultra nie są ogromne. Przede wszystkim różnią się wielkością ekranu, czy model Ultra ma lepszy aparat, ale są to elementy, które można przeboleć, szczególnie gdy szukamy kompaktowego urządzenia. W przypadku kolejnej generacji flagowców koreańskiego producenta różnica może być zauważalnie większa i może się okazać, że najnowsze mniejsze modele będą w ogóle opłacalne w zakupie. Już tłumaczę z czego to wynika.

Przeciekowe informacje sugerują, że najnowsze urządzenia z linii Galaxy S24 oraz Galaxy S24+ będą wyposażone w układy Exynosa 2400 i Snapdragona 8 Gen 3, co oznacza, że w Europie najpewniej będziemy mieć ten pierwszy wariant. Dodatkowo będziemy mieć wersje 8/128 GB oraz 12/256 GB. Jednak już Galaxy S24 Ultra będzie miał tylko Snapdragona 8 Gen 3 oraz wersje od 16/256 GB, aż do 16 GB i 2 TB. Powiem szczerze, że taka rozbieżność zaczyna stawiać mocno pod znakiem zapytania opłacalność zakupu mniejszych wersji, a to nie koniec różnic. Oczywiście jeszcze aparaty będą słabsze, ale również bateria i szybkość ładowania będzie zauważalnie gorsza. Pojemność baterii się zwiększy z odpowiednio 3900 mAh i 4700 mAh, do 4000 mAh i 4900 mAh, wersja Ultra to nadal ogniwo o pojemności 5000 mAh. Jednak szybkość ładowania pozostaje na bardzo niskim poziomie, bo podstawowy model to raptem 25 W, a w przypadku wersji z Plusem i Ultra to już 45 W, ale tutaj zmian nie uświadczymy.

Powiem szczerze, Samsung zaczyna mocno kombinować ze swoimi flagowymi rozwiązaniami i bierze przykład z Apple i iPhone’ów, które moim zdaniem nie dają odpowiedniego przykładu. Ci co będą szukać kompaktowych smartfonów, ale flagowców będę musieli się liczyć z dużymi ograniczeniami i nie będzie na to zbyt wiele alternatyw. Liczę mimo wszystko, że nie wszystkie powyższe plotki okażą się prawdą.

Źródło: pocketnow.com