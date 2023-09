Szykuje się kolejny duży konkurent dla Samsunga Galaxy Flip

Rynek składanych smartfonów ciągle się rozrasta i kolejni gracze wchodzą z nowymi urządzeniami. Portfolio producentów „składaków” nie jest szczególnie rozbudowane, najczęściej są to dwa modele – typu flip oraz book czyli książki. Jednym z producentów, którzy mają zarówno jedną jak i drugą wersję jest właśnie Samsung, ale np. Xiaomi czy Motorola poszli w inną stronę oferując użytkownikom tylko jeden z tych modeli. Jednak w przypadku chińskiego producenta Xiaomi sytuacja może się już wkrótce zmienić.

Chińscy producenci sprzętu mobilnego podchodzą do rynku składanych urządzeń nieco po macoszemu. Xiaomi swoją flagową linię Xiaomi Mix Fold wypuścił w swojej ojczyźnie, a kolejni twórcy idą podobną drogą. Jednak do Mix Folda już wkrótce może dołączyć Mix Flip. W tym wypadku poszlaką jest nowa numeracja w bazie IMEI 2311BPN23C, co może oznaczać, że najnowszy smartfon chińskiego producenta ujrzy światło dzienne już w listopadzie bieżącego roku. Możliwe, że na tym samym evencie na którym poznamy zwykłe flagowce z linii Xiaomi 14 będziemy mogli również poznać właśnie Xiaomi Mix Flipa.

Jak na razie o samym modelu nic więcej nie wiemy, wcześniej pojawiały się szkice konceptowe czy związane z nim patenty, ale nie mieliśmy okazji zobaczyć zdjęć czy renderów urządzenia. Liczę jednak mimo wszystko na jedną rzecz, że w przypadku swoich najnowszych smartfonów chiński producent ośmieli się nieco bardziej i wyda je również poza Chinami. Konkurencja dla Samsunga Galaxy Flip czy Motoroli razr 40 ultra dobrze zrobi. Z całą pewnością rynek składanych smartfonów się rozrasta i będzie się rozrastać, dzięki czemu staną się one bardziej popularne i coraz tańsze dla przeciętnego Kowalskiego, bo już dzisiaj składane telefony można kupić w cenie dobrego flagowca, co jeszcze kilka lat temu nie było w ogóle osiągalne. Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem co sądzicie o najnowszym szykowanym przez Xiaomi telefonie.

