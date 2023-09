Za nową grę Rockstara zapłacimy ponad 600 zł?!

Jak to powiadają „tanio to już było”, od dobrego roku z drożyzną mamy do czynienia tak właściwie na każdym kroku. Od zakupów w sklepie spożywczym po zabawki technologiczne czy usługi. Wszystko drożeje i raczej nie powróci do starych niskich cen. Owszem, można trochę „oszukać” system i część rzeczy kupować na wyprzedażach, promocjach, ale nie zawsze wszystko się tak da, a czasem same promocje nie są warte świeczki. Również problem ciągle rosnących kosztów produkcji dotyczy również gier i według najnowszych przecieków najnowszy tytuł Rockstara czyli Grand Theft Auto VI zostanie wydane w cenie około 150 dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daję kwotę ponad 600 zł.

Już teraz aktualnie gdy chcemy kupić nowy tytuł na konsolę musimy przeznaczyć ponad 300 zł, co jest również niemałym wydatkiem, ale tutaj 600 zł wydaje się ceną kosmiczną. Plotka nie jest potwierdzona w żaden sposób przez wydawcę czy samych twórców, a sami włodarze firmy wypowiadali się, że cena aktualna za gry czyli 75 dolarów jest jak najbardziej akceptowalna. Cóż nie wiem jak podchodzić do tych spekulacji, ale możliwe że faktycznie chodzi o jakąś specjalną edycję z dodatkami, przez co cena została tak mocno podbita.

Na szczęście wszystkie najnowsze premiery które pojawiają się na sklepowych półkach nie podbijają ceny, co też w jakiś sposób może być wyznacznikiem jak działa rynek gier. Owszem GTA VI to taka marka, za którą wielu jest w stanie zapłacić każde pieniądze, ale czy aż 150 dolarów czy 600 zł? Liczę, mimo wszystko że jest to plotka która nie będzie miała odzwierciedlenia w rzeczywistości i ceny gier pozostaną na wysokim, ale mimo wszystkim zauważalnie niższym poziomie niż te 150 dolarów.