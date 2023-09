Red Dead Redemption 3 w produkcji?

Już na wstępie muszę ostudzić nieco emocje. Owszem pierwsze informacje o nadchodzącej produkcji studia Rockstar właśnie się pojawiły w branży technologicznej, ale powiem szczerze, że są tak bardzo skąpe, że trudno z nich cokolwiek więcej wysnuć. Po pierwsze jeden z leaksterów (notabene ten sam co w ostatnim czasie również mówił o powstawaniu drugiej części Hogwart Legacy) zapowiedział, że Rockstar zaczął prace nad nową odsłoną swojego westernu.

Tylko znając tempo rozwoju i czasochłonność prac nad takimi grami rozpoczęcie prac dzisiaj może dawać nam tylko ogólne informacje, że Red Dead Redemption 3 może pojawić się na sklepowych półkach w okolicach 2030 roku. Pierwsza część pojawiła się w 2010, druga w 2018 roku, więc wypadałoby, żeby najnowsza odsłona pojawiła się w okolicach 2026 roku. Jednak Rockstar nie zapowiedział oficjalnie swojego największego tytułu czyli GTA 6, które jest już bliżej ostatecznej wersji produkcji, ale nadal nic nie wiemy więcej że może się ukazać mniej więcej na przełomie 2024 i 2025 roku. Drugim znakiem firmowym twórców jednych z największych hitów jest przesuwanie premier i to czasem o dobrych miesięcy, więc jeśli jeszcze nie jest podoba data GTA 6 to nie ma co liczyć na rychłą premierę, więc nawet przy najbardziej optymistycznej wersji przyjdzie nam poczekać co najmniej kilka dobrych lat, a przecież Rockstar wątpię by wydawał dwa tak duże tytuły rok roku.

Jak na razie nie pozostaje nam nic innego jak uzbroić się w cierpliwość i w pierwszej kolejności czekać na oficjalną prezentacje Grand Theft Auto VI. Bo ten tytuł wydaje się aktualnie znacznie bardziej realny i na premierę nie przyjdzie nam czekać kolejnych długich lat. Dajcie znać w komentarzach pod wpisem jak według Was powinien wyglądać nowy Red Dead Redemption.