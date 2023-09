Social media już wkrótce bez reklam?

Reklama dźwignią handlu to stara maksyma, która przez wiele lat wydała się już mocno wyświechtana i niewielu chce w nią wierzyć. Jednak w praktyce takie podejście do sprzedaży daje nam obraz, że reklama tak właściwie pojawia się na każdym kroku, czy to w życiu chodząc po sklepach, mieście czy online. Są to często różne rozwiązania, które w dużej mierze nie są typowym banerem i zachętą do zakupu danego produktu czy usługi. Są również takie, które działają podświadomie i nawet nie zdajemy sobie sprawy, że w ogóle się pojawiły.

Internet jednak rządzi się swoimi prawami, a szczególnie social media, które prócz standardowych reklam wciskają nam nowe dodatkowe „atrakcje” i nigdy nie kończące się nowości. Zresztą jedne z ostatnich badań wskazuje, że scrollowanie social mediów dostarcza podobnych emocji i endorfin jakich oczekuje człowiek uzależniony od środków odurzających. Mimo to większość z nas korzysta z social mediów i nawet bezwiednie przegląda to co się cały czas dzieje w świecie wirtualnym. Dlatego też twórcom takich platform zdecydowanie zależy na tym, żeby reklamy były wszędzie bo to im przynosi największy zysk, ale wygląda na to, że mimo wszystko grupa Meta ma w swoich kanałach social media czyli przede wszystkim Facebooku oraz Instagramie udostępnić odpowiedni abonament premium, który ma wykluczyć wszystkie reklamy. Cóż płacić po to by nie oglądać reklam? Tak czy siak wielki gigant na tym zarobi, a może i sam klient/użytkownik być bardziej zadowolony. Jak na razie powyższe informacje to jedynie plotki i do wdrożenia takiego systemu może jeszcze upłynąć całkiem sporo czasu, ale abonament na Instagramie już istnieje, ale w zupełnie innej formie. To można powiedzieć wersja dedykowana twórcom, którzy chcą mieć profil zweryfikowany lepiej zabezpieczone konto i łatwiejszy dostęp do pomocy technicznej, koszt zaczyna się od 65 zł miesięcznie.

Bylibyście skłonni wydać kilkadziesiąt złotych miesięcznie by móc korzystać social mediów bez reklam? Czy jednak wolicie się „przemęczyć” z tematem? Macie jakieś własne sposoby na radzenie sobie z nachalnymi reklamami? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem.

Źródło: gsmarena.com