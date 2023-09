Kolejny telefon realme szykuje się z 24 GB pamięci RAM

Magia liczb to coś co przyciąga uwagę potencjalnych klientów. Do tej pory użytkownicy zwracali uwagę przede wszystkim na ogólną wydajność urządzenia, a w mniejszym stopniu na samą pamięć RAM. Jednak na tym polu również zaszły spore zmiany i producenci sprzętu mobilnego zaczęli mocno rozszerzać pamięć, bowiem jakiś czas temu jeszcze dominowały 8 GB lub 12 GB pojemności, teraz już się zwiększają do 16 GB lub nawet 24 GB pamięci operacyjnej RAM. Powiem szczerze, że w dużej mierze jest to sztuka dla sztuki, ale mimo wszystko lepiej mieć już większy zapas wolnej przestrzeni. Jednak już jakiś czas temu pisałem, że szykuje się rozwiązanie z 24 GB pamięci operacyjnej RAM spod znaku chińskiego producenta – OnePlus. Teraz przyszła kolej na następny model i markę – realme.

Dokładniej mówiąc chodzi o flagową serię realme GT5, która będzie występować w kilku wariantach 150 W i 240 W mocy ładowania. Ten pierwszy będzie miał dwa warianty czyli 12GB/256 GB oraz 16GB/512 GB i baterię o pojemności 5240 mAh. Mocniejsza odmiana to 240 W szybkości ładowania, a także nieco mniej pojemna bateria bo tylko 4600 mAh, ale za to mamy już wariant również z 12GB/256 GB, 16GB/512 GB, ale przede wszystkim najpotężniejszą wersję 24 GB/1 TB. Zarówno jedna jak i druga powinna być zasilana poprzez najmocniejszy układ Qualcomma czyli Snapdragona 8 Gen 2.

Oczywiście jak na razie nie wiemy kiedy oficjalnie telefon ujrzy światło dzienne jeśli chodzi o rynek globalny, ale w przypadku chińskiego producenta raczej nie przyjdzie nam zbyt długo na to czekać. Liczę również, że nawet najmocniejszy wairnat będzie rozsądnie wyceniony. Jesteście zainteresowani zakupem takiego flagowca? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

